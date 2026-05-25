Prima pagină » Social » Un oraș istoric din Rusia, cu peste 5 milioane de locuitori, ar putea fi inundat din cauza unui ghețar

Un oraș istoric din Rusia, cu peste 5 milioane de locuitori, ar putea fi inundat din cauza unui ghețar

Un oraș istoric din Rusia ar putea fi inundat din cauza unui ghețar. Este vorba despre Sankt Petersburg, un oraș cu peste 5 milioane de locuitori. Prăbușirea ghețarului ar afecta regiuni întinse din Rusia și din alte țări, în special prin distrugerea surselor de apă potabilă.
Un oraș istoric din Rusia, cu peste 5 milioane de locuitori, ar putea fi inundat din cauza unui ghețar
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
25 mai 2026, 19:39, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Orașul Sankt Petersburg și alte regiuni întinse ar putea fi inundate dacă un ghețar din Antarctica se va prăbuși, avertizează experții citați de NEXTA. Ghețarul Thwaites, numit și ghețarul „Zilei Judecății”, își pierde stabilitatea rapid.

Climatologii avertizează că, dacă procesul va continua, nivelul oceanelor ar putea crește până la aproximativ 3,5 metri pe termen lung.

Ghețarul funcționează ca un „dop” uriaș, care menține masa de gheață antarctică. Dacă dopul o să dispară, apa se va redistribui pe întreaga planetă, modificând liniile de coastă ale continentelor.

Orașul Sankt Petersburg și numeroase regiuni, în pericol

Zonele de risc includ numeroase teritorii de coastă, inclusiv Sankt Petersburg și o parte a malului baltic.

În Rusia, o parte din Siberia de Vest ar putea fi inundată. Orașele portuare din Europa și de pe coasta de est a SUA vor simți și ele impactul ghețarului.

Experții mai avertizează că inundația nu este singura mare problemă. Fenomenul ar putea provoca o migrațiune uriașă de pe teritorii mult mai extinse deoarece sursele de apă dulce vor fi afectate de apa din oceane.

Recomandarea video

Sondaj INSCOP: Nicușor Dan ar supraviețui la o diferență strânsă unui referendum de demitere din funcție
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
România, la mâna Bruxelles-ului când vine vorba de bani. Cristoiu: De ce trebuie să avem imaginea unei țări asistate social tot timpul?
Gandul
500 lei în plus la pensie, în luna iunie, pentru acești pensionari din România. Pe ce dată intră banii
Cancan
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
Prosport
Cine sunt românii care conduc filiala firmei americane ce a semnat un contract de peste 3 milioane de dolari de consultanță cu Administrația Prezidențială
Libertatea
Situație revoltătoare! Părinții unei fetițe de 6 ani decedate după o operație de apendicită, somați să restituie ultima alocație a copilei
CSID
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia