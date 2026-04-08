Donald Trump: Iranul a acceptat să renunțe la uraniul îmbogățit, în schimbul relaxării sancțiunilor. Ce avertisment lansează

Donald Trump, președintele SUA, anunță, printr-un nou mesaj pe Truth Social, că Iranul a acceptat să renunțe la uraniul îmbogățit, în schimbul relaxării sancțiunilor.

„Statele Unite vor colabora îndeaproape cu Iranul, despre care am stabilit că a trecut printr-o schimbare de regim foarte productivă!

Nu va exista îmbogățire a uraniului, iar Statele Unite, în colaborare cu Iranul, vor dezgropa și îndepărta tot „praful” nuclear îngropat adânc (bombardiere B-2).

Acesta este acum și a fost sub supraveghere satelitară foarte strictă (Forța Spațială!). Nimic nu a fost atins de la data atacului.

Discutăm și vom discuta cu Iranul despre ameliorarea tarifelor și a sancțiunilor. Multe dintre cele 15 puncte au fost deja convenite.

Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni.

Președintele DONALD J. TRUMP”.

Ulterior, Donald Trump a revenit cu un alt mesaj de avertisment:

„O țară care furnizează arme militare Iranului va fi taxată imediat, pentru toate bunurile vândute către Statele Unite ale Americii, cu 50%, cu efect imediat. Nu vor exista excluderi sau scutiri! Președintele DJT”

Statele Unite și Iranul au anunțat marți seară un armistițiu de două săptămâni și planuri de redeschidere completă a Strâmtorii Ormuz, cu câteva ore înainte ca președintele Trump să amenințe că Iranul își va vedea „întreaga civilizație” distrusă dacă nu va permite tranzitul liber prin această cale navigabilă vitală.

Acordul mediat de Pakistan a fost salutat ca o victorie de ambele țări.

Trump a declarat că un plan în 10 puncte din partea Iranului este o „bază fezabilă pentru negocierea” unui sfârșit durabil al războiului, după ce au cerut „capitarea necondiționată” a Teheranului timp de săptămâni.

Mohammad Reza Aref, prim-vicepreședintele Iranului a declarat pe rețelele de socializare că „era Iranului” a început după ce Trump nu a reușit să distrugă guvernul republicii islamice.

Iranul a declarat, de asemenea, că va redeschide complet Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă vitală pentru transporturile de petrol și gaze naturale, în timp ce au loc negocieri pentru asigurarea unui acord permanent.