Cât de aproape a fost Iranul de un atac distrugător al americanilor. Decizia privind armistițiul, luată în ultimul moment

O intervenție diplomatică de ultim moment a oprit un atac american iminent asupra Iranului, anunță Clash Report. Autoritățile din Pakistan au negociat un acord de încetare a focului până în ultimul moment. Practic, președintele Donald Trump a anunțat că acceptă condițiile armistițiului cu doar 90 de minute înainte de expirarea termenului impus iranienilor de americani.

Anterior, Donald Trump a lansat amenințări extreme spunând că armata americană va „pune capăt” civilizației iraniene și va distruge infrastructura civilă a Iranului, inclusiv poduri și centrale electrice.

Ulterior, el și-a schimbat tonul. În noaptea de marți spre miercuri, Donald Trump a anunțat că acceptă suspendarea pentru două săptămâni a bombardamentelor asupra Iranului, după discuții cu premierul pakistanez Shehbaz Sharif și cu șeful armatei pakistaneze, Asim Munir.

În mesaj, Trump a afirmat că pauza trebuie să fie o „încetare a focului de ambele părți”, condiționată de redeschiderea „completă, imediată și sigură” a Strâmtorii Ormuz și de continuarea negocierilor Iran-SUA.