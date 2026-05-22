Surse iraniene, pentru Reuters: Mojtaba Khamenei spune că uraniul îmbogățit trebuie să rămână în Iran

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a emis o directivă conform căruia uraniul îmbogățit la un nivel apropiat de cel necesar pentru arme trebuie să rămână în țară, au declarat surse pentru Reuters.
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
22 mai 2026, 07:47, Știri externe
Mojtaba Khamenei, liderul suprem al Iranului, a emis o directivă care stipulează că uraniul îmbogățit la un nivel apropiat de cel necesar pentru arme trebuie să rămână în țară.

Informația a fost comunicată de doi oficiali iranieni de rang înalt pentru agenția Reuters, întărind poziția Teheranului cu privire la una dintre principalele cerințe ale SUA în cadrul negocierilor de pace.

Pe de altă parte, președintele american Donald Trump a promis joi că Statele Unite nu vor permite Iranului să dețină stocul său de uraniu puternic îmbogățit.

„Îl vom obține. Nu avem nevoie de el, nu-l vrem. Probabil că îl vom distruge după ce îl vom obține, dar nu îi vom lăsa să îl păstreze”, a declarat Trump reporterilor la Casa Albă.

Trimiterea uraniului în străinătate ar face Iranul mai vulnerabil la viitoarele atacuri

Una dintre sursele citate de Reuters a afirmat că înalții oficiali iranieni consideră că trimiterea uraniului îmbogățit în străinătate ar face țara mai vulnerabilă la viitoare atacuri din partea Statelor Unite și a Israelului.

„Directiva Liderului Suprem și consensul din cadrul establishmentului sunt că stocul de uraniu îmbogățit nu ar trebui să părăsească țara”, a spus una dintre cele două surse iraniene sub protecția anonimatului.

Informația vine în contextul în care un armistițiu fragil este în vigoare în războiul care a început cu atacurile SUA-Israel asupra Iranului din 28 februarie.

Până în prezent, nu s-a înregistrat niciun progres semnificativ în eforturile de pace, care sunt mediate de Pakistan.

Totodată, liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, nu a avut apariții publice de când a fost numit în funcție, însă televiziunea de stat iraniană a citit câteva mesaje care au fost prezentate ca fiind scrise de acesta.

