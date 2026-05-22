Fosta iubită a unui membru al unei trupe de băieți, acuzată că a încercat să angajeze un asasin plătit pentru a-l ucide

Fosta iubită a unui membru al trupei americane Why Don't We a fost acuzată că a încercat să angajeze un asasin plătit pe dark web pentru a-l ucide, în cadrul unei dispute privind custodia fiicei lor, au declarat procurorii.
Sursa foto: Pixabay
Laurentiu Marinov
22 mai 2026, 07:52, Știri externe
Gabriela Gonzalez, o tânără de 24 de ani cu o mulțime de urmăritori pe rețelele de socializare, a fost acuzată marți de tentativă de omor, conspirație la comiterea de omor și instigare la omor în cadrul presupusului complot pentru uciderea lui Jack Avery, a anunțat Biroul Procurorului Districtual al comitatului Los Angeles. Tatăl lui Gonzalez, Francisco Gonzalez, în vârstă de 59 de ani, și iubitul ei de atunci, Kai Cordrey, în vârstă de 26 de ani, se confruntă cu aceleași acuzații.

„Acesta este un caz în care inculpații sunt acuzați că au depus eforturi mari pentru a găsi pe cineva care să comită o crimă”, a declarat procurorul districtual al comitatului Los Angeles, Nathan Hochman, într-un comunicat de presă.

El a spus că acuzațiile au fost rezultatul unei anchete îndelungate inițiate de FBI și predate în cele din urmă biroului procurorului districtual.

Avery le-a mulțumit procurorilor și forțelor de ordine pentru sprijinul acordat într-o postare pe Instagram joi și a spus că se concentrează pe „a fi cel mai bun tată care pot fi”.

Un polițist sub acoperire s-a dat drept asasin plătit

Procurorii spun că Gonzalez este acuzată că a cerut ajutorul lui Cordrey pentru a angaja pe cineva care să o ucidă pe Avery între 2020 și 2021. Apoi, în aprilie 2021, tatăl ei i-ar fi trimis lui Cordrey 10.000 de dolari ca avans în cadrul complotului, au declarat procurorii. Două luni mai târziu, au spus procurorii, Cordrey ar fi cerut și obținut încă 4.000 de dolari de la Francisco Gonzalez atunci când presupusul asasin plătit i-a cerut mai mulți bani.

În septembrie 2021, un ofițer de poliție sub acoperire care s-a dat drept asasin plătit a vorbit cu Cordrey despre complotul de crimă contra cost. Cordrey este acuzat că i-a spus ofițerului sub acoperire că Avery era ținta și au discutat despre plată și dovezi ale decesului, au declarat procurorii.

Gabriela Gonzalez, care are peste 450.000 de urmăritori pe Instagram, a fost reținută joi într-un centru de detenție din zona Los Angeles, cu o cauțiune de 2 milioane de dolari.

