Un cetățean german și-a ucis iubita mai tânără cu 56 de ani, într-un apartament din Sectorul 3

Vecinii spun că scandalul dintre cei doi, un bărbat de 86 de ani și iubita sa, de 30 de ani, a izbucnit aproximativ la ora 1 noaptea, când s-au auzit zgomote și țipete din apartamentul situat la etajul 1.

În jurul orei 2, bărbatul de 86 de ani a ieșit din apartament și încercat de mai multe ori ușa apartamentului martorilor, apoi a bătut puternic în ușa.

„Soțul s-a speriat, s-a uitat pe vizor și l-a văzut pe acel bărbat încercând și ușa vecinei din fața liftului! Când soțul a deschis ușa, bătrânul s-a întors cu fața plină de sânge și a cerut să sunăm la ambulanță și poliție! Apelul a fost făcut la 2:10, iar la 2:25 cred a ajuns primul echipaj de poliție care l-au găsit pe bătrânul respectiv la parter! Ușa apartamentului era deschisă, dar mie mi-a fost teamă să l-las pe soț să se ducă să vadă”, a spus martora, pentru MEDIAFAX:

Echipajele de salvare au încercat timp de 50 de minute manevre de resurcitare, însă fără rezultat.

Potrivit vecinei celor doi, bărbatul a spus ca vrut să se apare, întrucât ea consumase alcool și devenise agresivă.