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Un bărbat din Australia și-a găsit sfârșitul în timp ce se afla la pescuit. Al treilea deces din ultima lună

Un bărbat din Australia, practica pescuitul subacvatic, a murit, sâmbătă. Bărbatul se afla la pescuit cu harponul, alături de familia sa, când a fost ucis cu sânge rece de un rechin. Este al treilea atac mortal de acest gen din ultima lună, potrivit poliției australiene.
Un bărbat din Australia și-a găsit sfârșitul în timp ce se afla la pescuit. Al treilea deces din ultima lună
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
06 iun. 2026, 19:30, Social
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Bărbatul cu vârsta de 35 de ani pescuia alături de familia sa în largul insulei Michaelmas, lângă orașul portuar Albany din statul Australia de Vest. El a fost atacat de rechini înainte de prânz, potrivit Poliției, citate de Associated Press. 

Bărbatul a fost transportat cu barca la Albany, unde îl așteptau paramedicii, dar nu a putut fi resuscitat, a declarat poliția. Poliția suspectează că un rechin alb de 4,5 metri este responsabil pentru atac.

Cu toate că rechinii sunt un pericol, în general, pentru australieni, numărul de morți într-o perioadă atât de scurtă de timp – 3 într-o singură lună – este ieșit din comun, pentru că, în ultimele decenii s-au înregistrat aproximativ 3 morți pe an.

Pe 24 mai, un alt pescar subacvatic, în vârstă de 39 de ani a murit din cauza unor răni mortale la cap, după un atac al unui rechin-taur, în Marea Barieră de Corali, în largul coastei de nord-est a Australiei.

Pe 16 mai, un rechin alb de 4 metri l-a sfâșiat pe un alt pescar subacvatic, cu vârsta de 38 de ani, la nord-vest de Albany, lângă Insula Rottnest. Bărbatul a murit în urma atacului.

În luna ianuarie, un băiat de 12 ani s-a ales cu răni grave după ce a fost atacat de un rechin taur, in portul din Sidney. Copilul a murit la spital la câteva zile după atac, din cauza rănilor suferite.

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