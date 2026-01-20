Atacuri ale rechinilor în Australia. Mai mulți bărbați, dar și copii, mușcați

Autoritățile locale din New South Wales, dar și de pe coasta nordică a orașului Sidney au decis închiderea plajelor pentru 48 de ore. În largul coastei Sydney au fost instalate dispozitive electronice care alertează autoritățile atunci când un rechin mare mușcă momeala, potrivit Associated Press.

Un surfer a fost mușcat, marți, de un rechin, pe plaja Plaja Point Plomer, pe coasta de nord-vest a statului South Wales. Din fericire, bărbatul a suferit răni minore. Acesta s-a ales cu câteva zgârieturi, pentru că placa sa de surf a absorbit tot impactul atacului. El a reușit să înoate până la la mal, acolo unde a fost ajutat de localnici, care l-au dus la spital. El a fost ulterior externat.

Luni, un băiat de 11 ani care făcea surf a fost atacat de un rechin. Rechinul i-a mușcat o parte din placă, însă acesta a scăpat fără răni. Atacul s-a petrecut pe plaja Dee Why, o plajă oceanică la nord de Manly.

Un surfer în vârstă de 20 de ani a fost mușcat de un rechin de picior în largul plajei North Steyne, pe coasta Oceanului Pacific, în suburbia nordică Manly, luni, la ora 18:20, potrivit poliției. Martorii l-au scos din apă înainte ca ambulanța să-l transporte la spital în stare critică.

Un băiat de 12 ani a rămas cu picioarele amputate în urma unui atac

Duminică, un băiat de 12 ani a fost atacat după ce a sărit de pe o stâncă de 6 metri, cunoscută sub numele de Jump Rock, lângă Shark Beach, în portul Sydney. Potrivit poliției, prietenii băiatului i-au salvat viața, sărind de pe stâncă în timpul atacului și trăgându-l înapoi la mal. Din cauza atacului, băiatul și-a pierdut ambele picioare.

„Acțiunile acelor tineri sunt curajoase în circumstanțele date și foarte șocante pentru acei băieți”, a declarat Joseph McNulty, comisar-șef de Poliție.

Apele tulburate cresc riscul atacurilor

Autoritățile au avertizat că precipitațiile recente au tulburat apa din zona plajelor, ceea ce a crescut riscul atacurilor rechinilor taur. Rechinii taur sunt responsabili pentru majoritatea atacurilor din jurul Sydney-ului.

„Dacă cineva se gândește să intre în apă în această dimineață pe plajele din nord, să se gândească bine. Calitatea apei este atât de proastă încât favorizează activitatea rechinilor taur. Dacă vă gândiți să mergeți să înotați, mergeți la o piscină locală, deoarece în acest moment vă recomandăm să evitați plajele, deoarece nu sunt sigure”, a declarat Steve Pearce, directorul executiv al Surf Life Saving NSW.

Toate cele trei plaje din Sydney au un fel de plasă de protecție împotriva rechinilor. Nu a fost clar imediat unde au avut loc atacurile în raport cu acea plasă.

Potrivit directorului executiv al Surf Life, locul ultimului atac era izolat și nu avea plasă de protecție împotriva rechinilor.