Prima pagină » Știri externe » Marile companii americane din domeniul tehnologiei sunt potențiale ținte ale Iranului

Marile companii americane din domeniul tehnologiei sunt potențiale ținte ale Iranului

Presa de stat iraniană a publicat, miercuri, lista potențialelor ținte ale țării. Aceasta include birourile și activele marilor companii americane de tehnologie care operează în regiune.
Marile companii americane din domeniul tehnologiei sunt potențiale ținte ale Iranului
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
11 mart. 2026, 10:32, Știri externe

Lista, publicată de agenția de știri Tasnim, afiliată statului, se intitulează „Noile ținte ale Iranului” și include diverse birouri regionale, precum și centre de cloud, date și dezvoltare ale marilor firme americane de tehnologie care operează în Orientul Mijlociu, notează CNN.

„Odată cu extinderea războiului regional într-un război al infrastructurii, sfera țintelor legitime ale Iranului devine treptat mai largă”, se arată în postare.

Pe listă se află birouri despre care se susține că sunt asociate cu Google, Amazon, Microsoft, Nvidia, IBM, Oracle și Palantir în Israel și în întreaga regiune, inclusiv în Dubai și Abu Dhabi.

Gărzile Revoluționare Iraniene au lansat anterior operațiuni împotriva centrelor de date Amazon din Dubai și a altor centre strategice din regiune.

Săptămâna trecută, Iranul a lansat un atac cu drone asupra unui centru de date Amazon din Bahrain, a raportat presa de stat. Dronele iraniene au vizat, de asemenea, două facilități Amazon din Emiratele Arabe Unite.

Recomandarea video

BREAKING Statele Unite sunt interesate de trimiterea de avioane la baza de la Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu
G4Media
Vortex polar în martie | Meteorologii nu înțeleg ce se întâmplă în „primăvara” bizară
Gandul
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Reacția lui Bolojan după ce Avocatul Poporului susținut de PSD a atacat la CCR OUG-ul care permite tăieri în administrație
Libertatea
Zodia care scapă de orice boală în martie 2026. Mihai Voropchievici: „Runa sănătății și a vitalității”
CSID
Adio C-Neo, bun venit Striker! Noul model Dacia apare pentru prima dată fără camuflaj
Promotor