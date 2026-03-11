Marile companii americane din domeniul tehnologiei sunt potențiale ținte ale Iranului

Lista, publicată de agenția de știri Tasnim, afiliată statului, se intitulează „Noile ținte ale Iranului” și include diverse birouri regionale, precum și centre de cloud, date și dezvoltare ale marilor firme americane de tehnologie care operează în Orientul Mijlociu, notează CNN.

„Odată cu extinderea războiului regional într-un război al infrastructurii, sfera țintelor legitime ale Iranului devine treptat mai largă”, se arată în postare.

Pe listă se află birouri despre care se susține că sunt asociate cu Google, Amazon, Microsoft, Nvidia, IBM, Oracle și Palantir în Israel și în întreaga regiune, inclusiv în Dubai și Abu Dhabi.

Gărzile Revoluționare Iraniene au lansat anterior operațiuni împotriva centrelor de date Amazon din Dubai și a altor centre strategice din regiune.

Săptămâna trecută, Iranul a lansat un atac cu drone asupra unui centru de date Amazon din Bahrain, a raportat presa de stat. Dronele iraniene au vizat, de asemenea, două facilități Amazon din Emiratele Arabe Unite.