Banca Centrală Europeană va reacționa dacă războiul cu Iranul determină creșterea inflației

Investitorii au luat în considerare ideea că băncile centrale ar putea fi nevoite să revină la o politică monetară restrictivă, anticipânddouă majorări ale dobânzii BCE, înainte de a-și reduce pariurile după ce Donald Trump a descris conflictul ca fiind „foarte complet”, potrivit Reuters.

Nagel, care conduce Bundesbank din Germania, a menționat că declarațiile lui Trump oferă „motive de speranță”, dar creșterea prețurilor la energie a înrăutățit perspectivele economice și a crescut riscurile de inflație.

„Trebuie să fim foarte vigilenți. Dacă devine evident că actualele creșteri ale prețurilor la energie se vor traduce într-o inflație generalizată a prețurilor de consum pe termen mediu, Consiliul guvernatorilor BCE va acționa în mod decisiv și în timp util”, a declarat Nagel.

Se așteaptă ca BCE să mențină ratele dobânzilor la ședința de săptămâna viitoare și să prezinte scenarii de creștere și inflație în cazul în care conflictul se va prelungi. Piețele monetare estimează acum o probabilitate de puțin peste 50% ca rata dobânzii de politică monetară să crească la sfârșitul anului până la 2%.

La fel ca mulți dintre colegii săi, Nagel a declarat că susține „o abordare de așteptare”, dar că ultimele turbulențe au pus probabil capăt dezbaterii recente privind inflația sub obiectivul de 2% al BCE.

„Discuțiile privind neîndeplinirea obiectivului nostru de inflație vor fi probabil încheiate pentru moment. În acest moment, însă, este încă prea devreme pentru a evalua în mod fiabil consecințele pe termen mediu și lung, având în vedere situația volatilă”.

BCE a reacționat lent la creșterea inflației alimentată de energia în urma invaziei Rusiei în Ucraina în 2022, pe care inițial o considerase temporară.

De atunci, inflația în zona euro a scăzut și se menține în jurul valorii de 2% de peste un an.