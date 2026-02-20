Banca Centrală Europeană sancționează divizia europeană a JPMorgan cu 12,2 milioane de euro pentru raportări greșite

Banca Centrală Europeană a aplicat o amendă de 12,18 milioane de euro diviziei europene a JPMorgan, după ce instituția a transmis date incorecte despre cerințele de capital, scrie Reuters.

Potrivit comunicatului oficial publicat joi, banca a calculat eronat activele ponderate la risc.

„Între 2019 și 2024, banca a raportat active ponderate la risc mai mici decât ar fi trebuit. Acest lucru s-a întâmplat deoarece, timp de 15 trimestre consecutive, banca a clasificat greșit expunerile corporative și le-a aplicat o pondere de risc mai mică pentru riscul de credit decât cea prescrisă de regulile bancare.”, a precizat BCE.

Instituția europeană a mai precizat că banca a omis fără justificare anumite tranzacții din calculul activelor ponderate la risc. Decizia poate fi atacată la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Reprezentanții JPMorgan au transmis joi că au acceptat sancțiunea și au corectat situația.

„J.P. Morgan SE a identificat și a raportat în mod proactiv problemele, care au fost acum complet remediate. JPMSE a menținut în mod constant rezerve de capital puternice, iar abordarea noastră robustă și prudentă în ceea ce privește capitalizarea rămâne neschimbată.”, a declarat un purtător de cuvânt într-un comunicat.