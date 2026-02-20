Prima pagină » Economic » Banca Centrală Europeană sancționează divizia europeană a JPMorgan cu 12,2 milioane de euro pentru raportări greșite

Banca Centrală Europeană sancționează divizia europeană a JPMorgan cu 12,2 milioane de euro pentru raportări greșite

Banca Centrală Europeană a amendat divizia europeană a JPMorgan cu 12,2 milioane de euro după ce banca a raportat greșit, timp de mai mulți ani, nivelul activelor și cerințele de capital.
Banca Centrală Europeană sancționează divizia europeană a JPMorgan cu 12,2 milioane de euro pentru raportări greșite
Sursă foto: Hepta via Mediafax
Nițu Maria
20 feb. 2026, 11:36, Economic

Banca Centrală Europeană a aplicat o amendă de 12,18 milioane de euro diviziei europene a JPMorgan, după ce instituția a transmis date incorecte despre cerințele de capital, scrie Reuters.

Potrivit comunicatului oficial publicat joi, banca a calculat eronat activele ponderate la risc.

„Între 2019 și 2024, banca a raportat active ponderate la risc mai mici decât ar fi trebuit. Acest lucru s-a întâmplat deoarece, timp de 15 trimestre consecutive, banca a clasificat greșit expunerile corporative și le-a aplicat o pondere de risc mai mică pentru riscul de credit decât cea prescrisă de regulile bancare.”, a precizat BCE.

Instituția europeană a mai precizat că banca a omis fără justificare anumite tranzacții din calculul activelor ponderate la risc. Decizia poate fi atacată la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Reprezentanții JPMorgan au transmis joi că au acceptat sancțiunea și au corectat situația.

„J.P. Morgan SE a identificat și a raportat în mod proactiv problemele, care au fost acum complet remediate. JPMSE a menținut în mod constant rezerve de capital puternice, iar abordarea noastră robustă și prudentă în ceea ce privește capitalizarea rămâne neschimbată.”, a declarat un purtător de cuvânt într-un comunicat.

Recomandarea video

EXCLUSIV Numele vehiculate pentru șefia Portului Constanța (surse) / Premieră: CN APMC primește consultanță externă pentru funcționarea Consiliului de Administrație / Firma aleasă a fost criticată de Radu Miruță când era ministrul Economiei
G4Media
Meteorologii ANM anunță un nou episod de ninsoare! Prognoză de ultimă oră
Gandul
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în punctul în care eu sunt'
Cancan
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport
Klaus Meine, solistul trupei Scorpions: „Există o legătură specială și o emoție deosebită între noi și România”
Libertatea
Care este cea mai bună ciorbă de post. Motivul real pentru care mulți români fug de ea
CSID
Au voie polițiștii de la Locală să oprească mașini pentru control? Ce abateri rutiere pot sancționa aceștia în 2026
Promotor