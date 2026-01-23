Christine Lagarde: Mulțumim celor care ne urăsc pentru că au impulsionat Europa să avanseze

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a transmis vineri un mesaj neașteptat criticilor Europei: mulțumiri.

La Forumul Economic Mondial, Christine Lagarde a fost întrebată dacă relațiile transatlantice au suferit daune iremediabile după o săptămână în care președintele american Donald Trump și oficiali ai administrației sale au criticat Europa.

„Cred că am auzit destul de multe critici la adresa Europei în ultimele zile. Dar, dacă este să spunem ceva, a fost un lucru bun și ar trebui să le mulțumim celor care ne-au criticat, pentru că cred că ne-au făcut să realizăm pe deplin că trebuie să fim mai concentrați”, a spus Christine Lagarde.

În timpul summitului de la Davos, Donald Trump a spus că Europa nu se îndreaptă în „direcția corectă”.

De asemenea, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a descris Danemarca ca fiind „irelevantă”, iar secretarul Comerțului, Howard Lutnick, a criticat Europa în timpul unei cine cu oficiali europeni și lideri de afaceri.

Potrivit surselor, Christine Lagarde a părăsit acel eveniment în semn de protest.

Totuși, Christine Lagarde a spus că are o „convingere foarte, foarte puternică” că europenii și americanii împărtășesc valori comune și că în cele din urmă trebuie să se unească.

„Personal, și poate că este vorba de latura mea emoțională, îmi cer scuze pentru asta, noi, femeile, tindem să fim emoționale, cred că trebuie să ne gândim la oameni”, a spus ea.

„Am o încredere și o afecțiune enorme pentru poporul american și știu că, în cele din urmă, valorile profund înrădăcinate vor prevala.”, a mai adăugat.

Liderii europeni s-au străduit în această săptămână să găsească soluții pentru a răspunde unei administrații americane tot mai ostile.

Aceasta a inclus organizarea unui summit joi seara pentru a discuta contramăsuri în cazul în care Trump, care a renunțat la amenințarea de a impune tarife țărilor europene ce s-au opus achiziției Groenlandei, va decide să treacă la acțiune în viitor.