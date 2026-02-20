Președinta BCE afirmă că „obiectivul său principal” este finalizarea mandatului

Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a venit cu precizări privind o posibilă plecare din funcția pe care o exercită înainte de a expira mandatul. Într-un interviu acordat publicației The Wall Street Journal (WSJ), Lagarde a subliniat că obiectivul său este acela de a duce la bun sfârșit mandatul.

„Când privesc înapoi la toți acești ani, cred că am realizat multe, că eu am realizat multe. Trebuie să consolidăm și să ne asigurăm că acest lucru este cu adevărat solid și fiabil. Așadar, obiectivul meu de bază este să rămân în funcție până la sfârșitul mandatului meu”, a spus Christine Lagarde pentru WSJ.

Președinta BCE nu a comentat informațiile apărute în această săptămână în Financial Times, privind o plecare a sa înainte de expirarea mandatului.

Pe de altă parte, Lagarde a subliniat că își consideră misiunea ca fiind stabilitatea prețurilor și a sistemului financiar, precum și „protejarea monedei euro”.

Au existat zvonuri și în trecut

Zvonuri privind o plecare înainte de expirarea mandatului său au existat și anul trecut. La momentul respectiv, Lagarde a respins speculațiile privind a demisie în acest sens, subliniind că este hotărâtă să-și ducă mandatul la bun sfârșit.

Președintele BCE este selectat de cei 27 de lideri ai UE. Totuși, țările mai mari, precum Franța și Germania, au un rol disproporționat în negocieri, care adesea vin la pachet cu negocieri și pentru alte posturi europene.

Miercuri, FT a relatat că Lagarde dorea să părăsească banca înainte de alegerile prezidențiale franceze din aprilie anul viitor, deoarece voia să le permită președintelui în exercițiu, Emmanuel Macron, și cancelarului german Friedrich Merz să găsească un nou șef.

Joi, Christine Lagarde le-a transmis colegilor săi că rămâne concentrată pe mandatul actual și că i-ar informa personal dacă ar urma să demisioneze.