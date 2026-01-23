Prima pagină » Știri externe » Cursa pentru șefia BCE: Favoritul economiștilor nu e cel mai calificat candidat

Cursa pentru șefia BCE: Favoritul economiștilor nu e cel mai calificat candidat

Olandezul Klaas Knot este cel mai probabil succesor al Christinei Lagarde la conducerea Băncii Centrale Europene, deși alți candidați sunt văzuți ca mai bine calificați, arată un sondaj Bloomberg realizat în rândul economiștilor.
Andreea Tobias
23 ian. 2026, 10:25, Știri externe

Knot, al cărui mandat în fruntea băncii centrale a Olandei s-a încheiat anul trecut, conduce clasamentul candidaților probabili, notează Bloomberg.

Pe locul doi se află Pablo Hernandez de Cos, șeful Băncii pentru Reglementări Internaționale, urmat de Joachim Nagel, președintele Bundesbank.

Însă când vine vorba de competențe, economiștii au indicat-o pe Isabel Schnabel, membru al Comitetului executiv al BCE, ca având cele mai bune calificări pentru a prelua funcția de la Lagarde la expirarea mandatului acesteia, în 2027. De Cos ocupă locul al doilea, urmat îndeaproape de Knot.

Sondajul vine după ce Boris Vujcic din Croația a primit săptămâna aceasta aprobarea pentru a deveni vicepreședinte al BCE începând din iunie. Numirea sa, provenind din estul regiunii, lasă ușa deschisă candidaților din nord și sud pentru a concura la funcția de președinte.

Ce competențe contează pentru șefia BCE

Respondenții consideră că o diplomă în economie și experiența de lucru în cadrul unei bănci centrale sunt cele mai importante criterii pentru un președinte al BCE. O carieră în finanțe și experiența în conducerea unei autorități monetare sunt, de asemenea, văzute ca utile.

Faptul de a fi femeie se numără printre considerentele cele mai puțin importante, potrivit sondajului. E un aspect sensibil în selecțiile anterioare de conducere.

Favoriții și obstacolele lor

Knot și de Cos sunt laudați public chiar de Lagarde. „Are intelectul, are rezistența, este capabil să includă oamenii”, a spus ea despre Knot în octombrie. Pe de Cos l-a descris ca fiind un „fantastic jucător de echipă” și un „economist foarte meticulos”.

Schnabel, deși considerată cea mai capabilă, se confruntă cu obstacole juridice. Numirile în cadrul BCE nu sunt reînnoibile. Poziția sa politică – la extremitatea foarte hawkish a spectrului – ar putea fi un impediment.

„Probabil că se dorește o persoană mai centristă, care să mențină natura consensuală și să calmeze elementele polarizate ale Consiliului guvernatorilor”, a declarat Andrzej Szczepaniak, fost economist al BCE.

Alți candidați incluși în discuții sunt Francois Villeroy de Galhau din Franța, Fabio Panetta din Italia și Olli Rehn din Finlanda.

Majoritatea economiștilor se așteaptă la o decizie în al doilea trimestru al anului 2027. Aproape jumătate consideră că aceasta va face parte dintr-un pachet mai amplu de reorganizare a conducerii BCE.

