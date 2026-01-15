Președinta Băncii Centrale Europene: Bunăstarea ar putea crește în UE dacă se reduc barierele comerciale

Într-un articol din următorul buletin economic, publicat recent, economiștii BCE reiterează un lucru afirmat deja de președinta sa, Christine Lagarde, în noiembrie anul trecut, la un congres bancar european desfășurat la Frankfurt, informează EFE.

Europa poate compensa efectul negativ al tarifelor americane asupra creșterii economice prin reducerea barierelor interne, a fost mesajul transmis de Lagarde în urmă cu mai puțin de două luni.

Noul articol al economiștilor BCE merge acum mai departe și consideră că reducerea barierelor comerciale în cadrul UE „ar putea duce la câștiguri substanțiale pe termen lung în materie de bunăstare, în special în domeniul serviciilor”.

Bunăstare sporită

Reducerea barierelor în calea mărfurilor ar crește comerțul în cadrul UE cu 4,4% și bunăstarea cu 1,3%, conform calculelor prezentate de BCE în următorul său buletin economic.

Bariere mai mici în calea serviciilor ar crește și mai mult comerțul (14,5%) și bunăstarea (1,8%).

Barierele interne în domeniul serviciilor și bunurilor sunt echivalente cu tarife vamale de 100%, respectiv 65%, conform datelor din analiza BCE prezentată de Lagarde în noiembrie.

Economiștii BCE cuantifică acum în buletinul informativ că fricțiunile comerciale din UE sunt echivalente cu tarife de 67% pentru bunuri și 95% pentru servicii.

Reducerea barierelor în UE ar compensa tarifele americane

„O reducere modestă a barierelor de pe piața unică ar putea compensa probabilele pierderi comerciale cauzate de majorarea tarifelor americane”, potrivit BCE.

„În contextul geopolitic actual, îmbunătățirea integrării UE este deosebit de importantă pentru a atenua efectele negative ale tensiunilor comerciale externe, cum ar fi cele cauzate de recentele tarife americane”, consideră economiștii BCE.

În proiecțiile lor macroeconomice, aceștia au calculat că tarifele mai mari impuse de SUA și incertitudinea ar reduce produsul intern brut (PIB) cu 0,7 puncte procentuale între 2025 și 2027.

Reducerea barierelor comerciale și de servicii cu 2% în cadrul pieței unice ar crește comerțul intra-UE cu aproximativ 3%, compensând reducerea de 0,7 puncte procentuale a creșterii PIB-ului.

Dacă toate țările UE și-ar reduce barierele la același nivel ca cele din Olanda, care servește drept punct de referință deoarece are cele mai puține bariere comerciale, barierele interne ar putea scădea suficient pentru a stimula comerțul intern și a compensa tarifele americane asupra creșterii economice.

Strategia pentru piața unică

Piața unică din UE, cu 450 de milioane de cetățeni și 26 de milioane de companii, nu și-a atins încă întregul potențial la mai mult de trei decenii de la crearea sa.

În luna mai a anului trecut, Comisia Europeană (CE) a prezentat o strategie pentru piața unică care enumeră cele mai persistente și dăunătoare obstacole, supranumite „cei zece teribili”.

Aceste obstacole includ, de exemplu, dificultățile în înființarea și funcționarea întreprinderilor și faptul că normele UE sunt excesiv de complexe.

De asemenea, norme fragmentate privind ambalajele, etichetarea și deșeurile , reglementări naționale restrictive și divergente privind serviciile și limitări teritoriale privind furnizarea.

CE consideră că există, de asemenea, bariere în calea recunoașterii calificărilor profesionale.