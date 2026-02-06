BCE menține dobânzile neschimbate. Lagarde: Inflația este într-o zonă bună

Consiliul Guvernatorilor a ales să păstreze o poziție de așteptare, adoptând o strategie „de la o ședință la alta”, ghidată strict de evoluțiile economice. Lagarde a insistat că instituția nu poate fi „prizoniera unui singur set de date”, chiar dacă inflația a coborât sub obiectivul pe termen mediu, scrie Euronews.

Ședința de politică monetară a avut o semnificație istorică, marchând aderarea Bulgariei la zona euro. Începând cu 1 ianuarie 2026, țara a devenit al 21-lea stat membru. Guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei, Dimitar Radev, s-a alăturat Consiliului Guvernatorilor BCE cu drept de vot. Lagarde a descris această extindere ca pe o dovadă a atractivității monedei unice și a beneficiilor integrării europene.

Date privind inflația și creșterea economică

Potrivit estimărilor Eurostat, inflația a scăzut în ianuarie. Ea a fost influențată în principal de reducerea prețurilor la energie (cu peste 4% față de anul precedent). Inflația de bază (care exclude energia și alimentele) a coborât la 2,2%, cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani, în timp ce prețurile alimentelor au înregistrat o ușoară creștere.

În ceea ce privește economia, zona euro a consemnat o creștere de 0,3% în ultimul trimestru al anului 2025. A fost impulsionată de sectorul serviciilor, tehnologie și investițiile în inteligență artificială. Lagarde a respins temerile că Europa ar rămâne în urmă în cursa globală pentru AI, menționând creșterea investițiilor private în infrastructura digitală. De asemenea, construcțiile și industria apărării au contribuit la avans, sprijinite de majorarea cheltuielilor publice.

Poziția privind moneda și reformele viitoare

Întrebată despre întărirea euro față de dolar, președinta BCE a precizat că instituția nu urmărește un țintă de curs valutar. Se monitorizează impactul acestuia asupra inflației și creșterii. Ea a adăugat că evoluțiile recente sunt deja incluse în scenariile de bază.

Lagarde a anunțat că BCE va transmite o listă de reforme prioritare liderilor europeni înaintea summitului dedicat competitivității din 12 februarie. Printre acestea se numără finalizarea uniunii piețelor de capital, avansarea proiectului euro digital și întărirea autonomiei strategice a Europei. „Reformele trebuie accelerate pentru ca Europa să își atingă potențialul economic”, a concluzionat aceasta.