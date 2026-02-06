Prima pagină » Economic » De ce a scăzut abrupt piața auto din România la început de an? Explicațiile APIA

De ce a scăzut abrupt piața auto din România la început de an? Explicațiile APIA

Numărul înmatriculărilor de autoturisme noi în România a înregistrat o scădere abruptă la începutul anului 2026. Fenomenul poate fi explicat printr-un cumul de factori conjuncturali și economici, spune APIA, într-un răspuns oficial transmis în exclusivitate către TechRider.ro.
Foto: Shutterstock
Departamentul Economic
06 feb. 2026, 10:21, Economic

În luna ianuarie 2026, s-a înregistrat o scădere de peste 33% a înmatriculărilor de autoturisme noi din România, iar acest lucru poate fi explicat printr-un cumul de factori conjuncturali și economici, a declarat Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), într-un răspuns exclusiv pentru TechRider.ro.

Potrivit asociației, reculul puternic de la începutul anului trebuie interpretat, în primul rând, și ca un efect de calendar. O parte semnificativă a volumelor de înmatriculări a fost devansată artificial către finalul anului 2025, în ultimele săptămâni din luna decembrie, pe fondul închiderii unor serii de producție, al ajustărilor de norme și al deciziilor comerciale și fiscale luate înainte de 1 ianuarie.

APIA susține că acest fenomen a creat un „gol temporar de piață” la începutul lui 2026, care nu reflectă integral cererea reală, ci o redistribuire a acesteia între luni.

La acest efect de calendar s-au adăugat și presiunile economice resimțite de cumpărători.

„Presiunea pe venituri, costul finanțării și sentimentul general de incertitudine se traduc rapid în amânarea deciziilor de achiziție”, subliniază asociația.

