Piața imobiliară din România este în scădere, potrivit celor mai recente date ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Volumul tranzacțiilor s-a redus în ianuarie, față de luna precedentă pe toate palierele.
Piața imobiliară din România este în scădere la început de an
Sursa foto: EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO
Laurentiu Marinov
04 feb. 2026, 10:19, Economic

Potrivit raportului Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară „în luna ianuarie 2026, au fost vândute, la nivelul întregii țări, 24.598 imobile, cu 31.605 mai puține față de luna decembrie. Numărul caselor, terenurilor și apartamentelor care au făcut obiectul tranzacțiilor în luna ianuarie este cu 6.236 mai mic față de perioada similară a anului 2025”.

Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București – 4.159. Urmează Ilfov, cu 1.799 de imobile vândute și Brașov, cu 1.273. Județele cu cele mai puține imobile vândute sunt Teleorman – 41, Călărași – 121 și Sălaj – 169.

În ceea ce privește reședințele de județ, cele mai multe tranzacții imobiliare au avut loc în Brașov – 696, Constanța – 365 și Suceava – 360, iar cele mai puține, în Alexandria – 3, Miercurea-Ciuc – 10 și Giurgiu – 19.

Conform Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, numărul ipotecilor, la nivel național, a fost de 14.830, cu 5.855 mai mic față de ianuarie 2025. Cele mai multe operațiuni de acest gen au fost înregistrate în București – 2.564, Ilfov – 1.336 și Timiș – 823. La polul opus se află județele Harghita – 27, Teleorman – 39 și Gorj – 46.

În privința terenurilor agricole, cele mai multe vânzări înregistrare în luna ianuarie 2026 au fost în județul Buzău – 436, urmat de Dolj – 312 și Tulcea – 275.

