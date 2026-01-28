Prima pagină » Social » Țeapă imobiliară: 13 apartamente vândute de mai multe ori. Trucul folosit pentru a evita notarul

Țeapă imobiliară: 13 apartamente vândute de mai multe ori. Trucul folosit pentru a evita notarul

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au făcut, miercuri, două percheziții domiciliare în București și Ilfov. Doi administratori ai unei agenții imobiliare sunt bănuiți de înșelăciune în formă continuată.
28 ian. 2026

Percheziția s-a desfășurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

13 apartamente vândute ilegal

Din datele și probele administrate a rezultat că, în perioada mai 2024 – iunie 2025, cele două persoane au indus în eroare opt persoane vătămate. Cei doi suspecți, o femeie și un bărbat în calitate de administrator, respectiv mandatar al unei societăți comerciale, au făcut antecontracte de vânzare-cumpărare pentru 13 imobile care nu puteau fi înstrăinate.

Apartamentele situate într-un complex imobiliar din județul Ilfov fie aveau ipotecă, fie aveau deja antecontract cu alte persoane, fie erau deja vândute. Imobilele respective făceau obiectul unor promisiuni de vânzare-cumpărare, contracte de vânzare-cumpărare ori antecontracte încheiate anterior cu alte persoane sau figurau ipotecate, având instituită interdicția de înstrăinare.

Trucul pentru a evita notarul

Surse din cadrul anchetei au declarat pentru MEDIAFAX că cei doi suspecți au invocat diverse motive ca să nu facă antecontractele la notar. Dacă mergeau la notar, acesta își dădea seama că respectivele imobile nu pot fi înstrăinate.

Indivizii au invocat fie evitarea unor costuri suplimentare, fie imposibilitatea încheierii contractelor în formă autentică. Aceștia motivau refuzul prin faptul că apartamentele nu ar fi fost încă branșate la utilități.

Persoanele vătămate au fost determinate să semneze antecontracte de vânzare-cumpărare întocmite sub semnătură privată, fără autentificare notarială.

Prețuri sub piață pentru a atrage victimele

Pentru a convinge părțile vătămate, cele două persoane au stabilit prețuri de vânzare semnificativ mai mici decât cele practicate pe piața imobiliară. Sumele de bani au fost încasate fără întocmirea unor documente justificative.

Prin activitatea infracțională, ar fi fost cauzat un prejudiciu total de 330.000 de euro pentru cele opt persoane vătămate.

Percheziții și audierea suspecților

Pentru administrarea probatoriului, în cursul acestei zile au fost efectuate cele două percheziții domiciliare menționate. Persoanele bănuite au fost depistate și urmează să fie conduse la audieri.

Față de cei doi suspecți vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 5. Se fac sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru înșelăciune în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată și uz de fals în formă continuată.

