Consilierul lui Bolojan propune referendum pentru unirea Ilfovului cu București

Propunerea vine după ce președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a anunțat că va discuta cu primarii din județ despre inițierea unui referendum legat de depozitarea deșeurilor din București în Ilfov.

„Referendum în Ilfov? Da! Dar pentru a-l desființa prin unirea cu Bucureștiul. Un referendum în județul Ilfov trebuie făcut. Dar pe tema corectă: asimilarea Ilfovului în București și crearea unui singur București, cu o administrație unică pentru tot arealul metropolitan”, a scris Vlad Gheorghe, marți, pe Facebook.

Acesta a declarat că susține ideea CJ Ilfov de a nu se mai emite autorizații de construire în județ, însă consideră că problema reală este lipsa de coordonare și transparență în urbanism. În locul unui blocaj administrativ, Vlad Gheorghe propune un sistem electronic centralizat de autorizare, aplicabil la nivelul întregului București metropolitan.

„Problema nu e că se opresc autorizațiile, ci că ele sunt emise astăzi haotic, fără coordonare reală și cu mari interese imobiliare. Soluția este un sistem electronic centralizat de autorizare pentru tot Bucureștiul metropolitan, cu reguli unice, coordonare și mai ales transparență. Un referendum pe aceste teme – unirea administrativă și emiterea coordonată a autorizațiilor de construire – ar fi extrem de util”, a transmis consilierul.

Vlad Gheorghe susține că desființarea Consiliului Județean Ilfov ar genera economii „semnificative”, iar fondurile ar putea fi direcționate către investiții în infrastructură, precum asfaltarea și deszăpezirea străzilor. De asemenea, acesta afirmă că extinderea Bucureștiului ar reduce birocrația creată de diferite asocieri între București și Ilfov, fiecare cu propriile bugete și structuri administrative.

„Și, nu în ultimul rând, ar dispărea o parte dintre baronii locali care amenință astăzi, cu un tupeu fantastic, blocarea Bucureștiului dacă nu li se satisfac pretențiile financiare”, a mai susținut Vlad Gheorghe.

La rândul său, președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, a cerut ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul municipiului București să fie repartizat județului Ilfov. Thuma a arătat că ia în calcul sistarea eliberării autorizațiilor de construire până când relația București–Ilfov va fi așezată „corect” financiar și administrativ.

„În acte, în Ilfov, suntem 540.000. În realitate, depășim un milion de locuitori. Oameni care au nevoie de drumuri, școli, spitale, apă și canal, transport public și servicii sociale”, a scris Thuma, duminică, pe Facebook.

El a mai susținut că numeroase companii își desfășoară activitatea în Ilfov, dar au sediile în București, ceea ce face ca veniturile fiscale să fie contabilizate în Capitală. Potrivit lui Thuma, aproape 130.000 de ilfoveni ar plăti impozitul pe venit în București, ceea ce ar însemna aproximativ 1,2 miliarde de lei, iar dacă se ia în calcul populația reală, suma ar putea ajunge, „realist”, spre 3 miliarde de lei.