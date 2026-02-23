Prima pagină » Social » Circulația rutieră, îngreunată de ceață în opt județe și în București

Circulația rutieră se desfășoară fără restricții pe toate drumurile naționale și autostrăzi. În opt județe și în municipiul București este semnalată ceață, vizibilitatea fiind scăzută.
Circulația rutieră, îngreunată de ceață în opt județe și în București
23 feb. 2026, 07:45, Social

Luni dimineață nu sunt drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile, transmite Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Este semnalată ceață, cu scăderea vizibilității sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Dolj, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Mehedinți, Olt, Teleorman, Tulcea, dar și în municipiul București, iar în funcție de condițiile locale, este favorizată formarea ghețușului.

De asemenea, vizibilitatea în trafic este redusă din cauza ceții la sub 200 de metri pe mai multe tronsoane din autostrăzile A0 Centura București, A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov și A7 Ploiești-Adjud.

Pentru reducerea riscului rutier,polițiștii recomandă șoferilor să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum și să-și asigure o bună vizibilitate din autovehicul.

Se recomandă, de asemenea, creșterea distanței de siguranță între autovehicule și evitarea depășirilor riscante.

