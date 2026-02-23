Stare de urgență la New York din cauza ninsorii. Școli închise și trafic restricționat

Autoritățile din New York au declarat stare de urgență, potrivit Le Figaro. Asta după ce meteorologii au emis avertizări de ninsoare și viscol pentru o regiune în care se află aproximativ 40 de milioane de oameni.

Îngrijorarea cea mai mare este în New York City, unde se așteaptă până la 70 de centimetri de zăpadă în următoarele ore. Metropola cu opt milioane de locuitori este deja acoperită de un strat subțire de zăpadă.

De aceea, autoritățile au declarat stare de urgență și au instituit restricții de trafic. Acestea sunt valabile luni dar ar putea fi prelungite în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice.

„New York City nu a mai văzut o furtună de această amploare în ultimul deceniu”, a avertizat primarul Zohran Mamdani, într-o conferință de presă organizată duminică.

Furtuna a provocat deja mii de anulări de zboruri și pene de curent în nord-estul Statelor Unite. La New York, școlile sunt închise luni, iar echipele Primăriei încearcă să găsească persoanele fără adăpost. Și sediul Națiunilor Unite este închis luni, iar „ședințele programate au fost amânate”.

Zona metropolitană New York nu este singura afectată de ninsoare și viscol. O mare parte din coasta de nord-est a SUA este în alertă. La Boston, autoritățile au declarat o „avertizare de ninsoare”. În oraș se așteaptă până la 60 cm de zăpadă, a indicat duminică primarul Michelle Wu, adăugând că furtuna ar putea „avea proporții istorice”.