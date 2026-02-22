Ninsori și viscol: Drumuri județene și porturi închise. Curse întârziate pe Otopeni

MAI anunță că în țară 18 sectoare de drumuri județene rămân închise. Este vorba de șosele din județele Brăila, Călărași, Giurgiu, Ialomița și Prahova.

De asemenea, patru curse aeriene sunt întârziate pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, fiind afectați aproximativ 650 de pasageri.

Manevrele navale sunt suspendate în Constanța Sud-fluvial și Bara Sulina.

MAI precizează că 40 camioane sunt în așteptare la PTF Isaccea, pe sensul de ieșire, iar în Giurgiu, pe DN 5D, traficul este oprit din cauza coloanei de camioane formate pe fondul lucrărilor la Podul Giurgiu–Ruse, circulația fiind deviată.

Pe drumurile naționale și autostrăzile din țară se semnalează polei și ninsori pe anumite tronsoane.