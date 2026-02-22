Prima pagină » Social » Acoperișul unui saivan s-a prăbușit în Prahova din cauza zăpezii depuse. 30 de animale au murit

Acoperișul unui saivan s-a prăbușit sâmbătă seara sub greutatea zăpezii căzute. S-a întâmplat într-o localitate din Prahova, iar 30 de animale au murit.
Foto: ISU Prahova
Cosmin Pirv
22 feb. 2026, 07:51, Social

Potrivit ISU Prahova, incidentul a avut loc sâmbătă seara în satul Vadu Părului și a afectat un saivan de aproximativ 500 de metri pătrați.

Pompierii au intervenit cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, precum și un echipaj de descarcerare, alături de o autospecială de primă intervenție și comandă.

Construcția adăpostea aproximativ 400 de oi și capre.

În urma prăbușirii acoperișului, circa 30 de animale au fost găsite Moarte. Restul au fost evacuate de echipajele de intervenție sau au reușit să iasă singure.

Prăbușirea acoperișului a fost determinată de greutatea zăpezii depuse pe acesta.

