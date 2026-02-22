Salvamont. Sprijin pentru 133 de cetățeni blocați pe munte, în toată țara

„Zi deosebit de dificilă pentru Salvamont România. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 127 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor”, informează serviciul.

Dintre toate apelurile primite de salvamontiști, 21 au fost primite de Salvamont Sinaia, 17 de Salvamont Municipiul Brașov, 13 de Salvamont Județul Brașov, 10 de Salvamont Maramureș, iar 9 apeluri de Salvamont Neamț.

Salvamontiștii din Alba au primit 7 apeluri în care cetățenii le-au solicitat sprijin, salvamontiștii din Caraș Severin-Muntele Mic au primit 6 apeluri, salvamontiștii din Lupeni au primit 6 apeluri, iar cei din Voineasa au primit 5 apeluri.

Patru apeluri au primit salvamontiștii din Bihor, Gorj, Harghita, Prahova și Suceava. Câte trei apeluri au fost primite în Bacău și Cluj. Câte două apeluri au fost primite în Mureș și Vatra Dornei, iar câte un apel au primit salvamontiștii din Hunedoara, Sibiu și Covasna.

„În cazul acestor intervenții au fost salvate 133 de persoane. Dintre acestea, 40 de persoane au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor”, informează Salvamont.

Alți 63 de cetățeni au sunat la dispecerat pentru a solicita sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

„Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane”, transmite Dispeceratul Național Salvamont.