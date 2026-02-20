Prima pagină » Social » Salvamont Brașov: 21 de cetățeni blocați pe munte au primit ajutor

Salvamont Brașov: 21 de cetățeni blocați pe munte au primit ajutor

Vineri, 21 de cetățeni, care au fost accidentați sau au rămas blocați pe munte, au primit ajutorul Salvamontiștilor din Brașov. Unul dintre aceștia a fost dus la spital.
Salvamont Brașov: 21 de cetățeni blocați pe munte au primit ajutor
sursa foto: Salvamont România
Daiana Rob
20 feb. 2026, 21:34, Social

„Astăzi, Serviciul Public Local Salvamont Brașov a fost solicitat să intervină în 20 de cazuri, implicând 21 de persoane care s-au accidentat sau care au rămas blocate în partea superioară a masivului”, informează Salvamont Brașov.

Unul dintre cei 21 de cetățeni a fost preluat de un echipaj SMURD și dus la spital pentru investigații medicale.

Potrivit Salvamont Brașov, încă de la începutul iernii, salvamontiștii au intervenit în 386 de cazuri. Au fost salvați peste 400 de cetățeni care s-au accidentat, s-au rătăcit pe munte ori au avut nevoie să fie aduși la poalele munților în siguranță.

Recomandarea video

Ce șanse are Lia Savonea la Curtea de Justiție a UE ca să restaureze pensiile speciale. Instanța europeană tocmai i-a retezat din privilegii unui magistrat român: i-a refuzat includerea diurnei la calculul pensiei
G4Media
Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Ce suprafață este disponibilă
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid, apoi...'
Cancan
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
Libertatea
Un pensionar și-a schimbat viața după ce s-a mutat în altă țară: „Plătesc chiria 100 de euro și doar 4 euro pe zi pe mâncare”. Unde locuiește acum?
CSID
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol. Dar, e fabricată în China
Promotor