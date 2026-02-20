Salvamont Brașov: 21 de cetățeni blocați pe munte au primit ajutor

„Astăzi, Serviciul Public Local Salvamont Brașov a fost solicitat să intervină în 20 de cazuri, implicând 21 de persoane care s-au accidentat sau care au rămas blocate în partea superioară a masivului”, informează Salvamont Brașov.

Unul dintre cei 21 de cetățeni a fost preluat de un echipaj SMURD și dus la spital pentru investigații medicale.

Potrivit Salvamont Brașov, încă de la începutul iernii, salvamontiștii au intervenit în 386 de cazuri. Au fost salvați peste 400 de cetățeni care s-au accidentat, s-au rătăcit pe munte ori au avut nevoie să fie aduși la poalele munților în siguranță.