Butonul de pe tabloul electric pe care ar trebui să-l apeși cel puțin o dată pe lună, potrivit unui expert

Tabloul electric este unul dintre elementele de bază pe care le are fiecare casă și, în ciuda faptului că este unul dintre cele mai importante din casele noastre, rămâne în mare parte necunoscut majorității oamenilor. Toate cablurile care trec prin casele noastre converg aici pentru a menține sistemul electric organizat și a proteja aparatele din casa noastră, precum și pe noi, scrie El Economista.

Însă, dincolo de momentele în care există o pană de curent, întrerupătoarele de circuit se declanșează și trebuie să mergem la tabloul electric pentru a restabili curentul în casele noastre, în general, nimeni nu se mai apropie de această componentă. Totuși, acest lucru nu ar trebui să se întâmple și, așa cum subliniază Manuel Contreras, președintele Asociației Independente a Instalatorilor Electrici și de Telecomunicații din Granada, într-un interviu, „Tabloul electric este cel mai important element al unei instalații; este absolut crucial.”

Acest expert explică faptul că panoul electric are rolul de a proteja împotriva contactului indirect, adică atunci când primim un șoc electric, precum și împotriva potențialelor daune cauzate de scurtcircuite sau supraîncărcări. Cu toate acestea, puțini oameni știu că întreținerea este necesară pentru a preveni supratensiunile, care pot deteriora aparatele electrocasnice și pot provoca incidente mai grave, cum ar fi incendiile care ne pun viața în pericol.

„Dacă există o defecțiune și întrerupătoarele nu se declanșează, înseamnă că instalația noastră electrică nu este protejată, ceea ce reprezintă un risc semnificativ”, a avertizat Contreras. Aceste instalații sunt oprite după finalizarea construcției casei și, dacă avem noroc, sunt lăsate neatinse timp de luni sau chiar ani, ceea ce reprezintă un risc serios pentru siguranța noastră.

Expertul recomandă să apelați la un profesionist pentru a verifica instalația o dată pe an, lucru pe care probabil nu l-ați mai făcut niciodată, dar din fericire există un truc pe care îl puteți face cu ușurință singur, care, deși nu înlocuiește o vizită la un profesionist, vă poate ajuta să verificați și să știți dacă tabloul dumneavoastră electric este pregătit să primească un șoc electric.

Datorită simplității sale, expertul recomandă apăsarea unui buton de pe tabloul electric cel puțin o dată pe lună pentru a verifica dacă funcționează corect din punct de vedere al protecției . „Aceste întrerupătoare de circuit au un buton de testare și este o idee bună să îl apăsați o dată pe lună pentru a vă asigura că totul funcționează corect. Pur și simplu apăsați butonul și vedeți dacă întrerupătoarele de circuit se declanșează.”

Printre toate butoanele și manetele de pe panourile electrice, există un buton de testare ascuns, de obicei marcat cu „T”. Acest buton vă permite să simulați o supratensiune în panou pentru a vedea cum ar reacționa într-un eveniment real. Dacă întrerupătoarele de circuit se declanșează, panoul funcționează corect . Dacă nu se declanșează, există o problemă, iar aparatele dumneavoastră, sau chiar dumneavoastră, ați putea fi în pericol.