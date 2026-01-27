Câte băuturi alcoolice te pun în pericol real de cancer. Cifra exactă anunțată de medici

Persoanele care consumau în medie 14 băuturi pe săptămână — sau două pe zi — aveau un risc cu 25% mai mare de a dezvolta cancer rectal și cu 95% mai mare de a dezvolta cancer de colon.

Studiul a fost publicat în revista Cancer.

Cercetătorii au folosit date de la peste 88.000 de adulți care au participat la studiul Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial.

Persoanele care consumau în mod constant cantități mari de alcool aveau un risc dublu de a face cancer colorectal față de cele care consumau doar cantități mici.

„Cu cât o persoană consumă alcool mai mult timp, cu atât colonul și rectul său sunt expuse mai mult timp la leziuni și la afectarea capacității de reparare. Ambele sunt mecanisme majore ale cancerului”, a declarat dr. Lynn O’Connor, șefa secției de chirurgie colonică și rectală a Mercy Medical Center și St. Joseph Hospital.

Aproape 100.000 de cazuri de cancer anual

Fostul chirurg general dr. Vivek Murthy a declarat că alcoolul ar trebui să aibă avertismente privind cancerul. Asta pentru că provoacă aproape 100.000 de cazuri de cancer și aproximativ 20.000 de decese din cauza cancerului în fiecare an.

Creștere alarmantă în rândul tinerilor

Studiul vine pe fondul unei creșteri continue a cancerului de colon în rândul tinerilor. Tot mai mulți oameni sub 50 de ani sunt diagnosticați cu această boală.

An de an, numărul persoanelor cu vârsta sub 50 de ani diagnosticate cu cancer de colon crește cu aproape 3%.

În schimb, rata cancerului de colon la persoanele peste 50 de ani scade. În mare parte datorită screeningului precoce prin colonoscopie.

Ce este cancerul colorectal

Cancerul colorectal „începe ca mici aglomerări de celule numite polipi, care se formează în interiorul colonului”, potrivit Mayo Clinic.

Polipii nu prezintă de obicei simptome. Din acest motiv, testele de screening regulate pentru depistarea și îndepărtarea polipilor pot preveni boala.

Deși nu toți polipii vor deveni cancer, „depistarea și îndepărtarea polipilor ajută la prevenirea cancerului de colon”, afirmă Mayo Clinic.

Poate dura 15 ani

Adenoamele sunt un tip de polip din colon care sunt considerate precanceroase. Un polip poate dura până la 15 ani pentru a se transforma în cancer.

„Cu ajutorul colonoscopiei, medicii pot depista și îndepărta polipii înainte ca aceștia să aibă șansa de a se transforma în cancer”, subliniază American Cancer Society.

Vestea bună

Există însă vești bune pentru consumatorii excesivi de alcool — dacă renunță la băutură.

Cercetătorii spun că „renunțarea la alcool poate reduce riscul de adenom neavansat, în timp ce consumul excesiv de alcool poate crește riscul de adenom”.

Acest lucru înseamnă că efectele negative ale alcoolului asupra colonului pot fi inversate prin oprirea consumului.