Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » Un medicament obișnuit pentru calmarea durerii ar putea avea proprietăți anti-cancer

Un medicament obișnuit pentru calmarea durerii ar putea avea proprietăți anti-cancer

Ibuprofenul, unul dintre cele mai utilizate medicamente pentru durere și inflamație, ar putea avea un rol neașteptat în prevenirea cancerului, potrivit unor cercetări recente.
Un medicament obișnuit pentru calmarea durerii ar putea avea proprietăți anti-cancer
Sursă foto: Pexels
Andrei Rachieru
20 ian. 2026, 04:51, Ştiinţă-Sănătate

Deși este cunoscut ca un analgezic banal, oamenii de știință analizează tot mai atent legătura dintre ibuprofen și cancer, în contextul relației strânse dintre inflamație și dezvoltarea tumorilor, scrie Science Alert.

Cum acționează antiinflamatoarele

Ibuprofenul face parte din categoria medicamentelor antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), care acționează prin blocarea enzimelor ciclooxigenază (COX).

COX-2 este implicată direct în procesele inflamatorii, iar inflamația cronică este recunoscută ca un factor major în apariția cancerului.

Prin inhibarea acestei enzime, ibuprofenul și cancerul ajung să fie corelate prin mecanisme biologice complexe, ce pot încetini creșterea celulelor tumorale.

Rezultate relevante

Un studiu publicat în 2025, bazat pe datele a peste 42.000 de femei participante la studiul PLCO (Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian), a arătat că femeile care au consumat cel puțin 30 de tablete de ibuprofen pe lună au avut un risc cu 25% mai mic de a dezvolta cancer endometrial.

Efectul protector a fost mai pronunțat la femeile cu afecțiuni cardiovasculare. Interesant este faptul că aspirina nu a prezentat aceleași beneficii în acest caz.

Posibile beneficii pentru alte tipuri de cancer

Cercetările sugerează că ibuprofenul și cancerul pot fi legate și în cazul cancerului colorectal, mamar, pulmonar și de prostată. Studiile indică o rată mai scăzută de recurență a cancerului de colon la pacienții care au utilizat ibuprofen.

De asemenea, medicamentul pare să influențeze gene precum HIF-1α, NFκB și STAT3, implicate în supraviețuirea celulelor canceroase și rezistența la tratamente.

Avertismentele specialiștilor

În ciuda rezultatelor promițătoare, experții avertizează că ibuprofenul nu trebuie utilizat pentru prevenția cancerului fără recomandare medicală. Administrarea pe termen lung poate provoca ulcer gastric, sângerări digestive, afectare renală sau probleme cardiovasculare.

Mai mult, unele studii au indicat un risc crescut de mortalitate în anumite tipuri de cancer asociat cu utilizarea AINS după diagnostic.

Recomandarea video

Un fals grosolan în expertiza cu care Lia Savonea a blocat verdictul Curții Constituționale privind pensiile magistraților
G4Media
Primarii liberali care au vorbit despre problemele lor au primit vizite de la corpul de control. Rareș Bogdan: „Sunt foarte speriați”
Gandul
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Tânără de 25 de ani, cerșetoare în Iași cu cazare de lux, telefon de ultimă generație și deplasări cu Uber
Libertatea
Singura ciorbă care te face mai inteligent, potrivit renumitului dr. Vlad Ciurea
CSID
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor