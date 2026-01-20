Un medicament obișnuit pentru calmarea durerii ar putea avea proprietăți anti-cancer

Deși este cunoscut ca un analgezic banal, oamenii de știință analizează tot mai atent legătura dintre ibuprofen și cancer, în contextul relației strânse dintre inflamație și dezvoltarea tumorilor, scrie Science Alert.

Cum acționează antiinflamatoarele

Ibuprofenul face parte din categoria medicamentelor antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), care acționează prin blocarea enzimelor ciclooxigenază (COX).

COX-2 este implicată direct în procesele inflamatorii, iar inflamația cronică este recunoscută ca un factor major în apariția cancerului.

Prin inhibarea acestei enzime, ibuprofenul și cancerul ajung să fie corelate prin mecanisme biologice complexe, ce pot încetini creșterea celulelor tumorale.

Rezultate relevante

Un studiu publicat în 2025, bazat pe datele a peste 42.000 de femei participante la studiul PLCO (Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian), a arătat că femeile care au consumat cel puțin 30 de tablete de ibuprofen pe lună au avut un risc cu 25% mai mic de a dezvolta cancer endometrial.

Efectul protector a fost mai pronunțat la femeile cu afecțiuni cardiovasculare. Interesant este faptul că aspirina nu a prezentat aceleași beneficii în acest caz.

Posibile beneficii pentru alte tipuri de cancer

Cercetările sugerează că ibuprofenul și cancerul pot fi legate și în cazul cancerului colorectal, mamar, pulmonar și de prostată. Studiile indică o rată mai scăzută de recurență a cancerului de colon la pacienții care au utilizat ibuprofen.

De asemenea, medicamentul pare să influențeze gene precum HIF-1α, NFκB și STAT3, implicate în supraviețuirea celulelor canceroase și rezistența la tratamente.

Avertismentele specialiștilor

În ciuda rezultatelor promițătoare, experții avertizează că ibuprofenul nu trebuie utilizat pentru prevenția cancerului fără recomandare medicală. Administrarea pe termen lung poate provoca ulcer gastric, sângerări digestive, afectare renală sau probleme cardiovasculare.

Mai mult, unele studii au indicat un risc crescut de mortalitate în anumite tipuri de cancer asociat cu utilizarea AINS după diagnostic.