Un obicei simplu înainte de culcare ar putea reduce simptomele alergiilor, spun medicii

Milioane de oameni se confruntă cu simptome de alergie care se agravează pe timpul nopții, mai ales în perioadele cu niveluri ridicate de polen, scrie Express.

Medicii spun că nivelurile de histamină cresc în mod natural noaptea, declanșând adesea congestie nazală, strănut, prurit (mâncărime) și ochi apoși atunci când oamenii încearcă să adoarmă.

Un medic de familie din Regatul Unit a sugerat un obicei surprinzător de simplu înainte de culcare care ar putea ajuta la reducerea acestor simptome.

De ce simptomele alergiilor se agravează adesea noaptea

Dr. Tim Mercer, medic de familie în cadrul NHS și formator medical, spune că sezonul alergiilor poate afecta semnificativ calitatea somnului.

Atunci când alergeni precum polenul sau acarienii din praf pătrund în organism, sistemul imunitar eliberează histamină.

Această reacție provoacă simptome precum congestia nazală, strănutul și iritarea ochilor.

Nivelurile de histamină ating în mod natural un vârf în timpul nopții. Din acest motiv, simptomele pot deveni mai intense chiar înainte sau în timpul somnului.

De asemenea, polenul se poate lipi de păr, haine și lenjeria de pat. Acest lucru creează ceea ce experții descriu drept o sursă invizibilă de iritație.

Un obicei simplu înainte de culcare care ar putea ajuta

Dr. Mercer spune că un obicei simplu poate ajuta la eliberarea căilor nazale înainte de somn. Mestecatul unei gumei înainte de culcare ar putea reduce congestia prin stimularea producției de salivă și a procesului de înghițire.

Acest proces poate ajuta la eliminarea alergenilor din gât și din căile nazale. Medicul recomandă și alte schimbări simple pentru a reduce expunerea la alergeni în interior.

Înlocuirea fețelor de pernă din bumbac cu unele din mătase poate reduce acumularea acarienilor. Aspirarea mai frecventă și spălarea lenjeriei la temperaturi ridicate pot fi de asemenea utile.

Schimbările mici pot îmbunătăți somnul în sezonul alergiilor

Experții spun că obiceiurile zilnice simple pot reduce expunerea la polen și alți alergeni. Dușul înainte de culcare poate elimina polenul de pe piele și din păr, prevenind transferul acestuia pe pernă.

Menținerea ferestrelor închise în perioadele cu nivel ridicat de polen poate limita expunerea în interior.

Dr. Mercer recomandă și consumul de ceai verde seara, deoarece conține antihistaminice naturale. Alcoolul, însă, poate agrava simptomele, deoarece crește nivelul de histamină.