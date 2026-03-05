Care ar putea fi soluția pentru una dintre marile probleme ale energiei verzi. România ar putea avea un rol important

Cavernele subterane de sare ar putea juca un rol major în rezolvarea uneia dintre cele mai mari provocări ale tranziției energetice. Oamenii de știință spun că aceste formațiuni naturale ar putea fi folosite pentru stocarea energiei regenerabile, a hidrogenului și a aerului comprimat, potrivit ZME.

Proprietățile lor geologice unice le fac ideale pentru stocarea energiei pe termen lung. Experții cred că astfel de sisteme ar putea ajuta la stabilizarea rețelelor electrice pe măsură ce energia solară și cea eoliană se extind la nivel global.

Cavernele de sare au fost folosite de secole pentru exploatarea și depozitarea resurselor. Astăzi, cercetătorii le consideră un instrument promițător pentru sistemele energetice ale viitorului.

Mine de sare vechi, utilizări moderne

Exploatarea sării datează de mii de ani și a contribuit la dezvoltarea primelor civilizații. Comunitățile antice se bazau pe sare pentru conservarea alimentelor și pentru comerț.

Mine istorice din Europa, inclusiv din Austria și România, s-au transformat ulterior în caverne subterane uriașe. Astăzi, aceste spații au utilizări surprinzătoare.

Unele foste mine găzduiesc muzee, biserici, atracții turistice și chiar centre medicale. Altele sunt folosite pentru depozitarea arhivelor importante, colecțiilor de filme sau artefactelor istorice valoroase.

Cavernele de sare oferă temperaturi stabile, aer uscat și protecție naturală împotriva intemperiilor și cutremurelor. Aceste caracteristici le fac ideale pentru depozitarea materialelor sensibile în subteran.

Stocarea energiei sub pământ

În ultimele decenii, cercetătorii au descoperit potențialul cavernelelor de sare pentru stocarea resurselor energetice. Permeabilitatea foarte scăzută împiedică scurgerile de gaze sau lichide.

Mai multe țări folosesc deja astfel de caverne pentru depozitarea petrolului brut și a gazelor naturale. De exemplu, Statele Unite păstrează sute de milioane de barili în rezerve strategice subterane.

Noile proiecte urmăresc să stocheze energie regenerabilă prin tehnologia aerului comprimat. În perioadele cu vânt puternic sau soare intens, electricitatea este folosită pentru a comprima aerul și a-l stoca în subteran.

Atunci când cererea de energie crește, aerul comprimat este eliberat prin turbine pentru a produce electricitate.

Stocarea hidrogenului ar putea extinde energia curată

Cavernele de sare ar putea susține și dezvoltarea economiei bazate pe hidrogen. Energia regenerabilă poate produce hidrogen prin electroliza apei în perioadele de producție ridicată.

Hidrogenul poate fi apoi stocat în subteran până când cererea de energie crește. Ulterior, el poate fi transformat din nou în electricitate sau utilizat drept combustibil.

Totuși, specialiștii spun că stocarea hidrogenului implică provocări tehnice. Hidrogenul este extrem de inflamabil și trebuie depozitat la presiuni foarte ridicate.

Limite geologice și potențial viitor

În ciuda potențialului lor, cavernele de sare nu există peste tot. Formarea lor depinde de condiții geologice specifice, întâlnite doar în anumite regiuni.

De asemenea, costurile de dezvoltare și preocupările privind siguranța rămân obstacole pentru proiectele la scară largă. Totuși, cercetătorii spun că stocarea geologică subterană ar putea deveni esențială pentru sistemele energetice curate ale viitorului.

Experții cred că integrarea energiei regenerabile cu stocarea subterană ar putea contribui la crearea unui sistem energetic global stabil și cu emisii reduse de carbon.