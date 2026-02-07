Apă de mare în loc de diesel: Tehnologia care transformă mările în sursă de energie pentru un transport mai curat

Oamenii de știință din Marea Britanie dezvoltă un sistem care ar putea permite navelor și vehiculelor să funcționeze cu combustibil obținut direct din apa de mare, potrivit Ecoticias.

Proiectul își propune să înlocuiască motoarele diesel cu sisteme pe hidrogen care emit doar abur, nu dioxid de carbon.

Inițiativa este coordonată de cercetători de la Universitatea Brunel din Londra și de startup-ul de energie curată Genuine H2 și beneficiază de o finanțare publică de 1,44 milioane de lire sterline.

Sprijinul este oferit de Departamentul pentru Transporturi din Marea Britanie și de Innovate UK, prin programul UK SHORE pentru transport maritim curat.

Transformarea apei de mare în combustibil pe bază de hidrogen

Proiectul GH2DEM va testa un sistem complet care transformă apa de mare în hidrogen utilizabil direct la bord.

Electrozi avansați separă hidrogenul din apa de mare folosind energie regenerabilă, evitând desalinizarea costisitoare.

Această abordare elimină și problemele de coroziune și clor care au limitat conceptele anterioare de electroliză a apei de mare.

Potrivit echipei de cercetare, hidrogenul este produs, captat și pregătit integral pentru utilizare la fața locului.

Stocarea solidă a hidrogenului schimbă regulile jocului

În locul rezervoarelor de înaltă presiune sau al stocării criogenice, Genuine H2 folosește un nano-film ultrafin pentru a stoca hidrogenul în stare solidă.

Materialul păstrează hidrogenul în siguranță la temperatura camerei și la presiune normală, economisind spațiu și greutate.

Această soluție face stocarea hidrogenului practică pentru feriboturi, nave de pescuit și ambarcațiuni de lucru cu spațiu limitat pe punte.

Combustibilul solid este apoi introdus într-un motor cu ardere internă de mare putere, modificat pentru a înlocui complet motorina.

Reducerea emisiilor din transportul maritim global

Transportul maritim este responsabil pentru aproximativ trei procente din emisiile globale de gaze cu efect de seră, potrivit Organizației Maritime Internaționale.

Pe fondul creșterii continue a comerțului global, aceste emisii ar putea crește fără alternative viabile la motorina utilizată de nave.

Hidrogenul este considerat de ani buni o alternativă promițătoare, dar problemele de stocare și siguranță i-au limitat utilizarea.

Proiectul de la Brunel reunește producția, stocarea și utilizarea hidrogenului într-un singur sistem funcțional.

Dincolo de nave: transport terestru și energie pentru zone izolate

Deși focusul inițial este maritim, tehnologia este concepută ca o platformă modulară, de tip „plug-and-play”.

Dezvoltatorii susțin că aceasta ar putea alimenta camioane, autobuze, generatoare de rezervă și unități industriale din afara rețelelor electrice.

Testele motoarelor pe uscat sunt programate să continue în prima parte a anului, înainte de eventuale probe pe mare.

Dacă va avea succes, sistemul ar putea reduce dependența de motorină atât în transportul maritim, cât și în cel terestru.