Descoperire rară. Un arheolog a găsit mormântul unui lider viking legendar

Steve Dickinson, un arheolog britanic, a identificat o movilă în Cumbria, în nord-vestul Angliei, scrie Fox News.

El crede că aceasta ar putea fi locul unde un grup de elită a fost înmormântat într-o barcă sau o corabie, conform tradiției vikinge.

Cercetătorul susține că movila ar putea adăposti mormântul pierdut al lui Ivar cel Fără Oase, liderul viking care a murit în jurul anului 873 d.Hr.

Dickinson numește structura „Movila Regelui”, o traducere a numelui său latin Cuningishou. Locația exactă este păstrată secretă în timp ce studiile continuă.

Dovezi și indicii istorice

Într-o declarație pentru Fox News Digital, Dickinson a explicat că legendele islandeze indică faptul că Ivar a fost îngropat în Anglia, într-o movilă aflată la o graniță. El și echipa sa au stabilit locația pe baza unor documente medievale și au identificat alte 39 de movile mai mici în jurul celei principale.

Arheologii au găsit obiecte importante, inclusiv nituri de corabie care dovedesc prezența unei nave, dar și greutăți de plumb folosite în comerț. Toate aceste elemente sunt specifice unui mormânt viking de tip navă. Deși astfel de descoperiri au mai fost făcute în Scandinavia, niciuna din Marea Britanie nu a fost legată clar de un anumit conducător viking până acum. Sutton Hoo, cel mai faimos mormânt de acest tip din Anglia, aparține perioadei anglo-saxone, dinaintea erei vikinge.

„Această descoperire este rară. Dacă teoria mea este corectă, acesta este primul mormânt de acest tip găsit în Marea Britanie”, a declarat cercetătorul.

Enigma lui Ivar cel Fără Oase

Dickinson a descoperit, de asemenea, baze pentru flotă și urme de stâlpi din epoca vikingă. El crede că aceste rămășițe au făcut parte dintr-un palat regal foarte mare. Toate aceste probe indică o legătură puternică între acest loc și mormântul lui Ivar.

Istoricii nu s-au pus încă de acord asupra motivului pentru care Ivar a primit porecla „cel Fără Oase”. Pe baza înregistrărilor istorice de mai târziu, se crede că numele se referă la o afecțiune genetică. Totuși, Ivar mai avea și alte porecle, precum „cel Fără Picioare” sau „Dragonul”.

Cunoscut pentru întemeierea unei așezări importante în zona unde se află astăzi orașul Dublin, Ivar a făcut parte din regatul Laithlind. Locația exactă a acestui regat a fost mult timp un subiect de dezbatere. Deși unii experți cred că se afla în Scoția sau Norvegia, numele său înseamnă „țara lacurilor sau a mlaștinilor”. Această descriere se potrivește perfect cu zona din Cumbria unde a fost găsită „Movila Regelui”.

Planuri pentru viitor

Noi cercetări pe teren sunt programate pentru vara aceasta, iar voluntarii vor avea ocazia să participe. Echipa intenționează să scaneze movila folosind un radar special care permite vizualizarea structurilor din interior fără a săpa. Momentan, nu există planuri pentru excavare din motive de conservare și din lipsă de fonduri.