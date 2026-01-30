Descoperire rară în Mexic: Arheologii au descoperit un mormânt vechi de 1.400 de ani, decorat cu fresce și simboluri ale morții

Arheologii din sudul Mexicului au descoperit un mormânt zapotec vechi de aproximativ 1.400 de ani, surprinzător de bine conservat, considerat una dintre cele mai importante descoperiri ale ultimelor decenii, potrivit CNN.

Găsit în localitatea San Pablo Huitzo, din statul Oaxaca, mormântul oferă informații rare despre ritualurile funerare, simbolistica și organizarea socială ale unei civilizații antice.

Un mormânt bogat în simbolism și artă

Camera funerară, datată în jurul anului 600, a fost construită de civilizația zapotecă, potrivit Institutului Național de Antropologie și Istorie din Mexic (INAH).

Cel mai spectaculos element este o sculptură masivă din piatră reprezentând o bufniță, amplasată deasupra intrării, un simbol puternic al nopții și al morții în credința zapotecă.

În ciocul bufniței se află un cap uman sculptat, care ar putea reprezenta persoana înhumată în interior.

La pragul camerei funerare se află și figuri atent sculptate, reprezentând două personaje umane ce țin obiecte ceremoniale.

Arheologii consideră că acestea ar fi putut simboliza gardienii mormântului și ai celui îngropat.

Frescele dezvăluie credințele și ritualurile zapotece

În interiorul camerei funerare, cercetătorii au descoperit fresce policrome foarte bine conservate, realizate în nuanțe de ocru, alb, verde, roșu și albastru.

Scenele înfățișează o procesiune de personaje care poartă saci cu copal, o rășină arsă ca tămâie în cadrul ceremoniilor religioase.

Alte picturi murale din sit includ simboluri asociate cu puterea, moartea și autoritatea, subliniind importanța rituală a mormântului.

Importanță națională și eforturi de conservare

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a descris descoperirea drept cea mai importantă realizare arheologică din ultimul deceniu.

Oficialii din domeniul culturii au subliniat valoarea sa pentru înțelegerea structurii sociale, a practicilor funerare și a sistemului de credințe zapotec, influente și astăzi în comunitățile zapotece.

O echipă multidisciplinară a INAH lucrează în prezent la stabilizarea frescelor fragile, afectate de rădăcini, insecte și variații rapide ale condițiilor de mediu, în timp ce cercetările continuă.