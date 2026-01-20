De la mit la realitate: Armură aurită descoperită într-un mormânt regal din secolul al VIII-lea

Sursa: Laboratorul de științe arheologice și patrimoniu cultural al CASS

Timp de secole, referirirle la armuri de aur din textele dinastiei Tang au fost considerate mai degrabă exagerări poetice decât fapte istorice.

Această presupunere a fost însă răsturnată de descoperirea unei armuri rare din bronz aurit într-un mormânt regal de pe Platoul Tibetan, oferind prima dovadă fizică a acestor obiecte legendare, potrivit ZMEScience.

Un artefact legendar confirmat de arheologie

Armura a fost recuperată din mormântul Xuewei nr. 1, situat în districtul Dulan, provincia Qinghai, un sit datat la mijlocul secolului al VIII-lea.

Mormântul a aparținut unui rege al Tuyuhun, un conducător al unui popor de frontieră puternic, aflat la intersecția influențelor dinastiei Tang și ale imperiului tibetan Tubo.

Arheologii au găsit armura în stare fragmentată, dispersată printre alte obiecte funerare și puternic corodată după secole petrecute sub pământ.

Folosind tehnici avansate de conservare, cercetătorii de la Academia Chineză de Științe Sociale au scanat digital fiecare fragment.

Acest proces a permis reconstruirea structurii originale a armurii, reducând la minimum manipularea fizică.

Analizele microscopice au confirmat că plăcile din bronz erau aurite, validând descrierile istorice ale „armurii de aur” purtate de elite.

Măiestrie, putere și schimburi culturale

Armura reconstruită reflectă o măiestrie excepțională și sugerează un simbol al autorității, mai degrabă decât o armură folosită în luptă.

Caracterul său simbolic este susținut de prezența în mormânt a unor obiecte de lux, precum textile din mătase, echipament ecvestru și piese din lac decorate cu aur și argint.

Datarea cu ajutorul inelelor de creștere ale lemnului confirmă apartenența mormântului la perioada Tang.

Poziția districtului Dulan pe o rută comercială majoră care lega China Tang de Asia Centrală subliniază diversitatea culturală a regiunii.

Conținutul mormântului reflectă o combinație de prestigiu militar, rafinament artistic și influențe interculturale.

Rescrierea istoriei dinastiei Tang

Dincolo de armură, mormântul a oferit și alte descoperiri remarcabile, inclusiv unul dintre cele mai vechi exemple cunoscute de țesătură tie-dye (tehnică de vopsire prin legare) și o tavă din lac fin decorată.

Împreună, aceste artefacte oferă o perspectivă rară asupra tehnologiilor și esteticii cunoscute anterior doar din surse scrise.