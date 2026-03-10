Prima pagină » Cultură-Media » Mii de autori contribuie la o carte „goală”, în semn de protest față de utilizarea operelor lor de către instrumentele AI

Mii de autori contribuie la o carte „goală”, în semn de protest față de utilizarea operelor lor de către instrumentele AI

Aproape 10.000 de autori au contribuit la o carte „goală”, în semn de protest față de utilizarea operelor lor de către instrumentele de inteligență artificială fără permisiunea lor.
Mii de autori contribuie la o carte „goală”, în semn de protest față de utilizarea operelor lor de către instrumentele AI
Foto: Hepta
Diana Nunuț
10 mart. 2026, 12:12, Cultură-Media

Kazuo Ishiguro, Philippa Gregory și Richard Osman se află printre cei care au contribuit la o carte „goală”, în semn de protest față de utilizarea operelor lor fără permisiune de către firmele de inteligență artificială, scrie The Guardian.

Cartea, intitulată „Don’t Steal This Book” (Nu furați această carte) include doar o listă cu numele celor care se opun utilizării operelor lor de către instrumentele AI.

Cel care a inițiat această idee, Ed Newton-Rex, compozitor și activist pentru protejarea drepturilor de autor ale artiștilor, a subliniat că industria AI „se bazează pe lucrări furate… preluate fără permisiune sau plată”, potrivit sursei citate.

Această formă de manifest are loc cu câteva zile înainte ca guvernul britanic să emită o evaluare a costurilor economice ale modificărilor propuse la legea drepturilor de autor.

Profesioniștii din domeniul creativ sunt nemulțumiți în privința modului în care lucrările lor sunt utilizate de firmele de inteligență artificială.

Alți autori care și-au adus contribuția la această carte sunt Mick Herron, autorul seriei Slow Horses, scriitoarea Marian Keyes, istoricul David Olusoga și Malorie Blackman.

Coperta din spatele cărții are și un mesaj ferm: „Guvernul britanic nu trebuie să legalizeze furtul de cărți în beneficiul companiilor de inteligență artificială”.

Anul trecut, compania Anthropic a acceptat să plătească 1,5 miliarde de dolari pentru a soluționa un proces intentat de mai mulți autori, care au afirmat că startup-ul a folosit copii piratate ale operelor lor pentru a-și antrena instrumentul de inteligență artificială Claude.

Recomandarea video

VIDEO Ce prețuri sunt la benzină și motorină în România, pe județe, în ziua în care barilul a depășit pragul psihologic de 100 dolari
G4Media
Cumnata lui Cătălin Drulă, Alina Gîrbea, secretar de stat la Fonduri Europene, filmează lifturile, steagurile și sălile din minister și pretinde că astfel muncește. În ultimul clip, o tentativă nereușită de viral, apare și Dragoș Pîslaru
Gandul
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Primarul cu cel mai bogat CV infracțional, reabilitat. Adrian Mladin e din nou om cinstit, după ce obișnuia să ceară mite de milioane de euro
Libertatea
Ciorbă de potroace de post. Rețeta celebrului Bărbosu
CSID
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Promotor