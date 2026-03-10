Mii de autori contribuie la o carte „goală”, în semn de protest față de utilizarea operelor lor de către instrumentele AI

Kazuo Ishiguro, Philippa Gregory și Richard Osman se află printre cei care au contribuit la o carte „goală”, în semn de protest față de utilizarea operelor lor fără permisiune de către firmele de inteligență artificială, scrie The Guardian.

Cartea, intitulată „Don’t Steal This Book” (Nu furați această carte) include doar o listă cu numele celor care se opun utilizării operelor lor de către instrumentele AI.

Cel care a inițiat această idee, Ed Newton-Rex, compozitor și activist pentru protejarea drepturilor de autor ale artiștilor, a subliniat că industria AI „se bazează pe lucrări furate… preluate fără permisiune sau plată”, potrivit sursei citate.

Această formă de manifest are loc cu câteva zile înainte ca guvernul britanic să emită o evaluare a costurilor economice ale modificărilor propuse la legea drepturilor de autor.

Profesioniștii din domeniul creativ sunt nemulțumiți în privința modului în care lucrările lor sunt utilizate de firmele de inteligență artificială.

Alți autori care și-au adus contribuția la această carte sunt Mick Herron, autorul seriei Slow Horses, scriitoarea Marian Keyes, istoricul David Olusoga și Malorie Blackman.

Coperta din spatele cărții are și un mesaj ferm: „Guvernul britanic nu trebuie să legalizeze furtul de cărți în beneficiul companiilor de inteligență artificială”.

Anul trecut, compania Anthropic a acceptat să plătească 1,5 miliarde de dolari pentru a soluționa un proces intentat de mai mulți autori, care au afirmat că startup-ul a folosit copii piratate ale operelor lor pentru a-și antrena instrumentul de inteligență artificială Claude.