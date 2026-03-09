Prima pagină » Cultură-Media » Dirijorul american John Axelrod dirijează la București cu o baghetă dăruită de Leonard Bernstein

Dirijorul american John Axelrod dirijează la București cu o baghetă dăruită de Leonard Bernstein

Un concert cu totul deosebit are loc vineri la Sala Radio, acolo unde dirijorul american dirijează Simfonia a 9-a de Mahler cu o baghetă primită în dar de la mentorul său, Leonard Bernstein.
Dirijorul american John Axelrod dirijează la București cu o baghetă dăruită de Leonard Bernstein
Sursa foto: Facebook / Sala Radio
Luiza Moldovan
09 mart. 2026, 21:05, Cultură-Media

Dirijorul american John Axelrod susține vineri, la Sala Radio, un concert special în cadrul căruia va interpreta Simfonia a 9-a de Gustav Mahler.

Vorbim de un concert special pentru Axelrod, dar și pentru publicul român, pentru că acesta va conduce orchestra cu bagheta primită în dar de la mentorul său, Leonard Bernstein, potrivit Rador.

Concertul e cu atât mai special, cu cât pentru Axelrod anul 2026 înseamnă împlinirea a 60 de ani de viață și a 30 de ani de carieră internațională.

L-a învățat pe Mahler prin Bernstein

O carieră internațională, de altfel, impresionantă: 200 de orchestre dirijate în întreaga lume și 65 de premiere mondiale.

Axelrod a studiat subtilitățile Simfoniei a IX-a direct sub îndrumarea lui Bernstein, unul dintre cei mai importanți promotori ai muzicii lui Mahler în secolul XX.

Bernstein considera această lucrare o adevărată despărțire a compozitorului de viață: „Mahler pare să își ia rămas bun de la viața însăși”, spunea el despre partitură.

Când îl ai pe Bernstein drept maestru

Dirijorul a absolvit Harvard University în 1988, s-a specializat cu Leonard Bernstein și a studiat ulterior la Conservatorul din Sankt Petersburg cu profesorul Ilya Musin.

Debutul profesional a avut loc în 2000, ca dirijor asistent la „Parsifal”, la Festivalul de la Beirut.

John Axelrod este în prezent director muzical și dirijor principal al Swiss National Orchestra, funcție pe care o ocupă din 2023.

El colaborează în continuare și cu Orchestra Simfonică București, unde este dirijor principal.

Axelrod este cunoscut și pentru pasiunea sa pentru gastronomie și vinuri de colecție.

El promovează această latură a personalității sale prin blogul și canalul său de YouTube „The Conductor in the Kitchen”, unde îmbină muzica cu arta culinară.

