Dirijorul Zubin Mehta își anulează aparițiile în Israel din cauza politicilor lui Netanyahu / Mehta spune că „nu poate fi de acord” cu colegii care nu adoptă o poziție în problemele politice

Dirijorul Zubin Mehta și-a anulat toate aparițiile planificate în Israel, în semn de protest pentru politica adoptată de prim-ministrul israelian benjamin Netanyahu și de modul în care acesta a tratat problema palestiniană.

Mehta, care, de-a lungul timpului, a fost o prezență constantă pe scenele Israelului și care a și fost director muzical al Orchestrei Filarmonice din Israel, din 1981 până în 2020 și, în prezent – director emerit al acesteia, a spus că nu poate separa muzica de politică.

„NU pot să nu mă implic, n-am tăcut niciodată”

„Nu pot, n-am făcut-o niciodată”, a spus acesta, care este totalmente împotriva lipsei de implicare a artiștilor.

„Mi-am anulat toate angajamentele în Israel anul acesta, din cauza obiecției mele față de modul în care domnul Netanyahu tratează întreaga problemă palestiniană”, a adăugat el. Sper că asta se va termina… sper că va fi depășit în vot până la următoarele alegeri.”

„Mulți dintre colegii mei iau o poziție în chestiuni politice și mulți închid ochii. Nu pot fi de acord cu ei”, a spus Mehta în interviul acordat publicației citate.

În interviu, el a evidențiat munca sa cu Orchestra West-Eastern Divan a lui Daniel Barenboim, care reunește artiști din Orientul Mijlociu, ca exemplu de tineri muzicieni din aceste țări care lucrează armonios împreună.

Zubin Mehta e cel mai longeviv dirijor la Filarmonica din New York

Unul dintre cei mai eminenți dirijori de astăzi, Mehta a lucrat cu unele dintre cele mai importante orchestre din lume – inclusiv Filarmonicile din Viena, Berlin și Israel – înainte de a împlini 25 de ani.

În anii 1960 și 1970, a deținut funcții de director muzical la Orchestra Simfonică din Montreal și la Orchestra Filarmonică din Los Angeles.

În 1978, Mehta a obținut funcția de dirijor principal la Filarmonica din New York și deține încă distincția de a fi cel mai longeviv dirijor, cu un mandat de treisprezece ani.