SUA analizează trimiterea de forțe speciale pentru a sechestra stocul nuclear al Iranului

Statele Unite și Israelul discută despre posibilitatea desfășurării de forțe speciale în Iran pentru a prelua stocul de uraniu puternic îmbogățit în faze ulterioare ale conflictului, au declarat patru surse pentru publicația Axios.

Președintele Donald Trump a stabilit ca unul dintre obiectivele principale ale războiului să fie prevenirea obținerii unei arme nucleare de către Iran.

„Cele 450 de kilograme de uraniu îmbogățit cu 60% ale regimului – convertibil în uraniu de calitate militară în câteva săptămâni – sunt esențiale pentru atingerea acestui obiectiv”, au explicat sursele.

Orice operațiune de confiscare ar necesita trupe americane sau israeliene pe teritoriul iranian, cu acces la instalații subterane fortificate.

„Rămâne neclar dacă ar fi o misiune americană, israeliană sau comună”, au mai precizat sursele. De asemenea, o astfel de acțiune ar avea loc doar după ce ambele state se asigură că armata iraniană nu mai reprezintă o amenințare pentru forțele implicate.

La o conferință de presă a Congresului, secretarul de stat Marco Rubio a declarat că „oamenii vor trebui să meargă să-l ia”, referindu-se la uraniul îmbogățit, fără a specifica cine s-ar ocupa de intervenție.

Un oficial israelian al apărării a afirmat că Donald Trump și echipa sa iau foarte mult în considerare trimiterea de unități de operațiuni speciale în Iran pentru misiuni precise.

Un oficial american a adăugat că administrația analizează două opțiuni: „scoaterea completă a materialului din Iran sau aducerea de experți nucleari pentru a-l dilua la fața locului”.

Operațiunea ar include probabil operatori speciali și oameni de știință, posibil de la Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).