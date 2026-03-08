Război în Orientul Mijlociu, ziua 9. Armata israeliană a lovit depozitele de combustibil din Teheran / Donald Trump l-a criticat din nou pe Keir Starmer / Au fost lansate rachete și din Iran

Kuweitul afirmă că sistemele de apărare aeriană au interceptat atacuri cu rachete și drone

Armata kuweitiană a declarat că sistemele de apărare aeriană ale țării au răspuns la atacuri cu rachete și drone.

Într-o declarație anterioară, aceasta a afirmat că sunetul exploziilor a fost rezultatul interceptării focului inamic de către sisteme.

Bahrain anunță că sirenele au fost activate, iar populația este îndemnată să se îndrepte către „cel mai apropiat loc sigur”

Ministerul de Interne din Bahrain anunță că sirenele au fost activate în țară.

„Cetățenii și rezidenții sunt îndemnați să rămână calmi și să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur”, se arată într-o scurtă declarație.

Israelul afirmă că au fost lansate rachete din Iran și că se fac eforturi pentru interceptarea acestora

Armata israeliană afirmă că a identificat rachete lansate din Teheran către Israel „cu puțin timp în urmă” și că „sistemele defensive funcționează pentru a intercepta amenințarea”.

„În ultimele minute, Comandamentul Frontului Intern a trimis o directivă de precauție direct pe telefoanele mobile din zonele relevante. Publicul este rugat să acționeze în mod responsabil și să urmeze instrucțiunile – acestea salvează vieți”, se arată în declarația publicată pe Telegram.

Israel lansează un nou val de atacuri asupra Iranului

Armata israeliană afirmă că a început un nou val de atacuri asupra infrastructurii guvernului iranian în întreaga țară.

Apărarea aeriană a Emiratelor Arabe Unite „răspunde amenințărilor reprezentate de rachete și drone”

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite afirmă că apărarea aeriană a țării răspunde amenințărilor reprezentate de rachete și drone provenite din Iran.

Acesta a declarat că sunetele auzite în țară sunt rezultatul interceptării proiectilelor de către apărarea aeriană.

Ce știm până acum

Armata israeliană a lovit depozitele de combustibil din Teheran, exploziile fiind vizibile în capitala iraniană.

Donald Trump l-a criticat din nou pe Keir Starmer, spunând: „Nu avem nevoie de oameni care se alătură războaielor după ce noi le-am câștigat deja”.

Premierul britanic afirmă că Marea Britanie are nevoie de „seriozitate, nu de jocuri politice” și că el se concentrează pe protejarea cetățenilor britanici.

La bordul avionului Air Force One, Trump a afirmat că Iranul este responsabil pentru un atac mortal asupra unei școli de fete din Minab, nu SUA.

Cel puțin 12 persoane au fost ucise în urma unor noi atacuri israeliene în Liban, inclusiv asupra unui hotel din Beirut.

SUA a negat afirmațiile Iranului potrivit cărora mai mulți soldați americani au fost luați prizonieri în timpul operațiunii Epic Fury.

Trump a asistat la întoarcerea a șase soldați americani care au fost uciși când o dronă a lovit un port din Kuweit duminica trecută.

Benjamin Netanyahu a afirmat că Israelul are „multe surprize” pentru următoarea fază a războiului cu Iranul.

