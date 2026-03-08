Explozie la club de noapte în Trujillo, Peru. 33 de răniți după detonarea unei bombe într-un nightclub

Incidentul a avut loc la clubul Dali, situat în provincia Trujillo, pe coasta de nord a țării, o regiune afectată în ultimii ani de un val de violență și activități ale grupărilor criminale, scrie SkyNews.

Potrivit autorităților locale din rețeaua de sănătate Trujillo, cinci dintre victime se află în stare gravă. Directorul executiv al instituției, Gerardo Florian Gomez, a declarat că mai mulți răniți au fost transportați de urgență la spital, iar unii dintre ei au necesitat intervenții chirurgicale complexe.

Medicii au confirmat că unele victime au suferit răni provocate de schije, iar în anumite cazuri a fost necesară amputarea unor membre.

Printre victime se află și adolescenți

Printre persoanele rănite se află și minori. Autoritățile au confirmat că un adolescent de 16 ani și doi tineri de 17 ani au fost implicați în incident și primesc îngrijiri medicale.

Una dintre persoanele aflate în club în momentul exploziei, Fiorella Mantilla, a povestit jurnaliștilor că a suferit răni la picioare după ce bucăți de sticlă au fost proiectate în urma deflagrației.

Martora a descris momentul exploziei ca fiind brusc și șocant: zgomotul a fost atât de puternic încât a avut impresia că „sistemul de sunet s-a oprit brusc”, urmat de panică în interiorul localului.

Autoritățile investighează posibile legături cu rețele de crimă organizată

În prezent, autoritățile nu au anunțat cine se află în spatele atacului și nici care ar putea fi motivul exploziei. Ancheta este în desfășurare.

Totuși, regiunea La Libertad, unde se află orașul Trujillo, este cunoscută pentru activitățile rețelelor de crimă organizată, inclusiv scheme de extorcare și exploatări miniere ilegale.

Date oficiale arată că în 2025 au fost înregistrate 286 de explozii în regiune, dintre care 136 au avut loc chiar în orașul Trujillo.

Incidentul de la clubul Dali are loc la mai puțin de o lună după o altă explozie produsă în același oraș, care a avariat 25 de locuințe, însă fără victime.

Autoritățile suspectează că multe dintre aceste atacuri sunt legate de grupări criminale precum Los Pulpos, o organizație implicată în extorcări și alte activități ilegale, ale cărei operațiuni s-au extins inclusiv în Chile și alte țări din regiune.