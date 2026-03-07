Netanyahu anunță continuarea atacurilor Israelului împotriva Iranului: „Avem control aproape total asupra spațiului aerian”

Declarația a fost făcută într-un discurs televizat adresat națiunii, pe fondul numeroaselor alerte de atac declanșate pe teritoriul Israelului, scrie ynetglobal.com.

Potrivit premierului israelian, operațiunea militară lansată pe 28 februarie, în cooperare cu Statele Unite, face parte dintr-un „plan metodic” care are ca obiectiv eliminarea regimului de la Teheran și neutralizarea amenințării reprezentate de Republica Islamică.

„Vom continua cu toată forța noastră. Avem un plan metodic pentru a eradica regimul iranian și pentru a atinge mai multe obiective strategice”, a declarat Netanyahu.

În discursul său, Netanyahu s-a adresat direct poporului iranian, afirmând că „momentul adevărului se apropie” și sugerând că schimbarea regimului ar putea depinde de acțiunile populației.

„Am intrat în acest război pentru a permite poporului iranian să își ia soarta în propriile mâini. Vrem să eliberăm poporul de sub jugul tiraniei”, a spus liderul israelian.

Premierul a insistat că Israelul nu urmărește divizarea Iranului, ci „eliberarea acestuia”. El a prezis, totodată, că în viitor Israelul și Iranul ar putea deveni din nou „prieteni puternici”, ceea ce ar putea deschide calea către pace în regiune.

Netanyahu a transmis și un avertisment membrilor Islamic Revolutionary Guard Corps, cunoscuți drept Garda Revoluționară iraniană, afirmând că aceștia se află în vizorul armatei israeliene.

„Cine depune armele nu va fi rănit, iar cine nu o face va fi responsabil pentru propriul sânge”, a declarat premierul israelian.

Netanyahu anunță continuarea atacurilor Israelului împotriva Iranului și critică ONU și liderii occidentali

În aceeași intervenție, Netanyahu a criticat comunitatea internațională, în special United Nations și mai mulți lideri occidentali, acuzându-i de pasivitate în fața represiunii din Iran.

Premierul israelian a invocat reprimarea protestelor din Iran și l-a menționat pe fostul lider suprem iranian, Ali Khamenei, acuzând instituțiile internaționale că nu au reacționat în fața violențelor împotriva populației.

„Multe țări văd astăzi exact pe cine pot conta. Israelul este un far al puterii și al speranței”, a afirmat Netanyahu.

Liderul israelian a susținut că succesul operațiunilor militare nu ar aduce doar eliminarea amenințării nucleare iraniene, ci și o pace mai largă în Orientul Mijlociu și, în cele din urmă, la nivel global.

În finalul discursului, Netanyahu a subliniat că Israelul continuă operațiunile militare și că determinarea și inițiativa sunt esențiale într-un conflict de asemenea amploare. „Schimbăm fața Orientului Mijlociu”, a concluzionat premierul israelian.