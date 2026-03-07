Kuwait reduce producția de petrol din motive de securitate, pe fondul tensiunilor cu Iranul

Potrivit unui comunicat oficial, măsura a fost adoptată după atacurile în curs ale Iranului și după amenințările Teheranului privind siguranța transportului maritim prin Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru exporturile globale de petrol, scrie Reuters.

Compania a precizat că reducerea producției de petrol în Kuwait face parte dintr-o strategie de gestionare a riscurilor și de asigurare a continuității operațiunilor, în contextul escaladării tensiunilor din regiune.

Reprezentanții Kuwait Petroleum Corporation au subliniat că reducerea producției de petrol în Kuwait este o măsură strict preventivă. Potrivit companiei, ajustarea temporară a volumelor de producție și rafinare are rolul de a proteja infrastructura energetică și de a limita eventualele riscuri generate de situația de securitate din regiune.

În comunicatul oficial, KPC a menționat că această decizie face parte din strategia sa de „management al riscurilor și continuitate a activității”, implementată pentru a menține stabilitatea sectorului petrolier național în perioade de incertitudine geopolitică.

Autoritățile kuweitiene au transmis că situația este monitorizată permanent și că nivelul producției va fi reevaluat pe măsură ce evoluțiile regionale devin mai clare.

Reducerea producției de petrol în Kuwait, influențată de tensiunile din jurul Strâmtorii Hormuz

Reducerea producției de petrol în Kuwait are loc pe fondul preocupărilor legate de securitatea transportului maritim prin Strâmtoarea Hormuz, rută strategică prin care tranzitează o parte semnificativă a exporturilor globale de petrol.

Amenințările lansate de Iran privind posibile perturbări ale traficului maritim au determinat mai multe state din regiune să analizeze măsuri de protecție pentru sectorul energetic și pentru infrastructura critică.

Oficialii Kuwait Petroleum Corporation au precizat că, deși producția a fost redusă temporar, compania este pregătită să revină rapid la nivelurile normale de producție și rafinare imediat ce condițiile de securitate vor permite acest lucru.