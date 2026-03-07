Donald Trump participă la ceremonia de repatriere a șase militari americani uciși în Kuweit

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, are programată pentru vineri o vizită la baza aeriană Dover Air Force Base, unde va asista la ceremonia oficială de repatriere a rămășițelor a șase militari americani care au murit în Kuweit în primele zile ale conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran.

Evenimentul face parte din procedura militară numită „transfer demn”, prin care soldații căzuți în misiune se întorc în Statele Unite cu onoruri militare, scrie CNN.

Ceremonia va avea loc la baza aeriană din statul Delaware, unul dintre principalele puncte de primire pentru militarii americani repatriați din zone de conflict.

Înainte de acest moment, președintele american a transmis un nou avertisment la adresa Iranului, în contextul operațiunilor militare începute recent de Washington.

Donald Trump a declarat că „astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic”, la aproximativ o săptămână după debutul campaniei militare împotriva Teheranului.

Agenda publică a președintelui include mai multe activități în cursul zilei. Programul începe la ora 07:00, ora Coastei de Est, cu perioada denumită oficial „timp executiv”, desfășurată în orașul Miami, din statul Florida.

La ora 10:00, președintele urmează să susțină un discurs în cadrul summitului numit „Summitul Scutul Americilor”, organizat în localitatea Doral. Evenimentul reunește lideri și oficiali din mai multe state din emisfera vestică.

Potrivit Biroului Purtătorului de Cuvânt al administrației americane, reuniunea are ca scop consolidarea cooperării între statele partenere.

Reprezentanții administrației au transmis că SUA „îi vor primi pe cei mai puternici aliați ai noștri cu aceleași idei din emisfera noastră pentru a promova libertatea, securitatea și prosperitatea în regiunea noastră”.

În a doua parte a zilei, la ora 13:30, Trump se va deplasa la baza aeriană din Dover pentru ceremonia militară dedicată celor șase soldați americani care și-au pierdut viața în Kuweit.

Prezența președintelui la astfel de ceremonii reprezintă un gest simbolic de respect pentru militarii căzuți și pentru familiile acestora.