Trump anunță o coaliție militară împotriva cartelurilor. 17 state au intrat în alianță

Potrivit declarațiilor, nu mai puțin de 17 state s-au alăturat deja alianței internaționale, care ar urma să coordoneze operațiuni comune pentru „eradicarea cartelurilor”, scrie Reuters.

Anunțul a fost făcut în contextul intensificării presiunilor asupra grupărilor implicate în trafic de droguri, arme și persoane, activități care afectează securitatea mai multor țări din America de Nord, America Centrală și America de Sud.

Liderul american a subliniat că această coaliție militară împotriva cartelurilor reprezintă un pas decisiv pentru stabilitatea regională și pentru reducerea influenței rețelelor criminale.