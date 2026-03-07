Prima pagină » Știri externe » Trump anunță o coaliție militară împotriva cartelurilor. 17 state au intrat în alianță

Trump anunță o coaliție militară împotriva cartelurilor. 17 state au intrat în alianță

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat sâmbătă formarea unei coaliții militare împotriva cartelurilor, destinată combaterii rețelelor de crimă organizată care operează în emisfera vestică.
Trump anunță o coaliție militară împotriva cartelurilor. 17 state au intrat în alianță
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
07 mart. 2026, 17:43, Știri externe

Potrivit declarațiilor, nu mai puțin de 17 state s-au alăturat deja alianței internaționale, care ar urma să coordoneze operațiuni comune pentru „eradicarea cartelurilor”, scrie Reuters.

Anunțul a fost făcut în contextul intensificării presiunilor asupra grupărilor implicate în trafic de droguri, arme și persoane, activități care afectează securitatea mai multor țări din America de Nord, America Centrală și America de Sud.

Liderul american a subliniat că această coaliție militară împotriva cartelurilor reprezintă un pas decisiv pentru stabilitatea regională și pentru reducerea influenței rețelelor criminale.

Recomandarea video

A compromis Zelenski șansele partidului de opoziție Tisza de a-l da jos pe Viktor Orban? Implicațiile unui scandal major
G4Media
Mesaje de 8 Martie pentru mame, soții, colege și prietene. Cele mai frumoase urări de Ziua Femeii
Gandul
Persoanele care ar putea să NU mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Urzicile au ajuns să bată carnea de vită: prețuri de lux în piețele din București pentru legumele de primăvară
Libertatea
Condimentul pe care să nu-l pui în tocănița de cartofi, niciodată. Îi strică gustul și poți să o arunci la gunoi
CSID
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
Promotor