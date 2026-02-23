Prima pagină » Știri externe » Trump afirmă că Mexicul trebuie să „intensifice eforturile” împotriva traficului de droguri

Trump afirmă că Mexicul trebuie să „intensifice eforturile” împotriva traficului de droguri

Într-o postare publicată pe platforma sa, Truth Social, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că autoritățile mexicane trebuie să ia măsuri mai severe împotriva cartelurilor, în timp ce oficialii din Mexic anunță că 25 de membri ai Gărzii Naționale au fost uciși în atacuri armate.
Trump afirmă că Mexicul trebuie să „intensifice eforturile” împotriva traficului de droguri
Sursă Foto: Hepta
Daiana Rob
23 feb. 2026, 17:49, Știri externe

„Mexicul trebuie să-și intensifice eforturile în lupta împotriva cartelurilor și drogurilor”, a scris Trump pe Truth Social, citat de Sky News. 

Oprirea intrării ilegale de droguri în SUA a fost prioritatea lui Trump în cel de-al doilea mandat, fiind și motivul pentru care SUA a justificat capturarea fostului dictator venezuelean, Maduro. 

Noua declarație a lui Trump vine pe fondul uciderii lui „El Mencho”, liderul cartelului mexican Jalisco Nueva Generación. Acesta a murit într-un schimb de focuri cu armata Mexicului, iar moartea sa a declanșat un val de proteste violente în Mexic, începute de membrii cartelului.

25 de membrii ai Gărzii Naționale din Mexic au fost uciși

După moartea liderului cartelului mexican, șase atacuri armate au fost declanșate în statul Jalisco, iar în aceste atacuri au fost uciși 25 de membrii ai Gărzii Naționale, potrivit declarațiilor date de Ministrul Securității din Mexic, Garcia Harfuch.

Dintre suspecții din Jalisco, 30 au fost uciși, între care un gardian al unei închisori, un agent al Parchetului, dar și o femeie, a cărei identitate ori funcție nu a fost făcută publică.

Autoritățile din mexicane au arestat 70 de persoane implicate în violențe, în șapte state ale Mexicului.

Recomandarea video

EXCLUSIV Fosta ziaristă care și-a aruncat fetița de șapte ani de la etajul 5, trimisă în judecată pentru tentativă de omor calificat. La scurt timp, ea a cerut o întâlnire cu copilul / Reacția tatălui
G4Media
Digi RCS-RDS, anunț pentru toți abonații TV, internet sau telefonie mobilă din România. Cum pot fi plătite facturile
Gandul
Cine e bărbatul MISTERIOS din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
„Doamne cu jeep și fes Armani la coadă pentru paste de 2 lei”. O voluntară din Gara de Nord răspunde criticilor despre refugiații ucraineni cu mașini scumpe. Detalii neștiute din spatele ajutoarelor.
Libertatea
Cumperi pâine feliată? După ce vei citi asta, nu o vei mai pune niciodată în coș
CSID
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor