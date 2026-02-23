Trump afirmă că Mexicul trebuie să „intensifice eforturile” împotriva traficului de droguri

„Mexicul trebuie să-și intensifice eforturile în lupta împotriva cartelurilor și drogurilor”, a scris Trump pe Truth Social, citat de Sky News.

Oprirea intrării ilegale de droguri în SUA a fost prioritatea lui Trump în cel de-al doilea mandat, fiind și motivul pentru care SUA a justificat capturarea fostului dictator venezuelean, Maduro.

Noua declarație a lui Trump vine pe fondul uciderii lui „El Mencho”, liderul cartelului mexican Jalisco Nueva Generación. Acesta a murit într-un schimb de focuri cu armata Mexicului, iar moartea sa a declanșat un val de proteste violente în Mexic, începute de membrii cartelului.

25 de membrii ai Gărzii Naționale din Mexic au fost uciși

După moartea liderului cartelului mexican, șase atacuri armate au fost declanșate în statul Jalisco, iar în aceste atacuri au fost uciși 25 de membrii ai Gărzii Naționale, potrivit declarațiilor date de Ministrul Securității din Mexic, Garcia Harfuch.

Dintre suspecții din Jalisco, 30 au fost uciși, între care un gardian al unei închisori, un agent al Parchetului, dar și o femeie, a cărei identitate ori funcție nu a fost făcută publică.

Autoritățile din mexicane au arestat 70 de persoane implicate în violențe, în șapte state ale Mexicului.