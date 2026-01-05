Rechizitoriu exploziv al procurorilor americani în cazul Maduro / Cum a transformat Maduro Venezuela într-o mașinărie globală de droguri / Cele mai dure acuzații formulate vreodată împotriva unui șef de stat

Procurorul federal al SUA a emis Rechizitoriul Penal Extins în cazul lui Nicolás Maduro, actul oficial de acuzare penală care completează rechizitoriul emis anterior, adăugând fapte, inculpați sau noi capete de acuzare.

Deși reprezintă poziția oficială a Acuzării, actul nu are puterea de a stabili vinovăția, chiar dacă are o valoarea procedurală foarte mare.

În document, alături de Maduro, mai apar numele următoare: Diosdado Cabello Rondón, Hugo Armando Carvajal Barrios, Cliver Antonio Alcalá Cordones, Luciano Marín Arango („Iván Márquez” – lider FARC), Seuxis Paucis Hernández Solarte („Jesús Santrich” – lider FARC – Forțele Armate Revoluționare din Columbia).

„Narcostatul” Venezuela

Documentul precizează că Guvernul SUA acuză conducerea politică și militară a Venezuelei că a transformat statul într-o organizație narco-teroristă, aliată cu gherila FARC, folosind cocaina ca armă strategică împotriva Statelor Unite.

Una dintre ideile principale ale documentului se axează pe existența unei conspirații narcoteroriste ce a funcționat între 1999 și 2020, timp în care a existat o alianță criminală între Cartel de los Soles (format din oficiali venezueleni) și FARC, organizația teroristă columbiană. Documentul încearcă să acrediteze ideea că cele două entități au produs, transportat și trimis spre SUA sute de tone de cocaină.

În toată această ecuație a traficului de droguri, statul venezuelean a fost descris ca un instrument al traficului, prin folosirea unor instituții publice de importanță critică pentru protejarea transporturilor, împiedicarea anchetelor și spălarea banilor.

Maduro a negociat personal transporturile de cocaină

Potrivit documentului, Armata, Serviciile de Informații, Justiția și Porturile, aeroporturile și insttrumentele de control aerian ar fi fost folosite pentru traficarea cocainei spre SUA.

Documentul, care, prin această componentă, devine un act geopolitic de importanță majoră, mai arată că Maduro a fost liderul prin excelență al traficului.

El ar fi negociat personal transporturile de cocaină, ar fi livrat arme către FARC, ar fi intervenit pe cale diplomatică pentru protejarea rutelor și ar fi folosit banii obținuți din traficul de droguri pentru finanțarea sa politică.

Documentul arată explicit că scopul nu era doar profitul ci „inundarea SUA cu droguri”, cu scopul de a provoca daune sociale, prin această, drogurile fiind prezentate ca o armă.

Doar câteva acuzații enumerate în rechizitoriu

Enumerăm aici doar câteva din ceea ce documentul denumește „Acțiuni manifeste în sprijinul conspirației de narcoterorism între Cartelul Los Soles și FARC”:

„În sau în jurul anului 2003, un asociat al FARC și al Cartelului Los Soles i-a plătit lui SEUXIS PAUCIS HERNANDEZ SOLARTE, alias „Jesus Santrich”, inculpatul, 300.000 de dolari pentru a ajuta la înființarea unei tabere FARC în apropiere de Apure, Venezuela, unde FARC putea procesa cocaina.

În sau în jurul anului 2005, Chavez i-a dat instrucțiuni lui NICOLAS MADURO MOROS, inculpatul, care era atunci membru al Adunării Naționale a Venezuelei, și altora, ca judecătorii venezueleni care nu protejau FARC și activitățile sale să fie demiși din funcțiile lor. În același an, guvernul venezuelean a încetat în mare parte participarea Venezuelei la operațiunile bilaterale de combatere a traficului de droguri cu Drug Enforcement Administration („DEA”) .

În jurul anului 2006, Chavez l-a numit pe MADURO MOROS ministru de externe al Venezuelei. În același an, FARC i-a plătit lui MADURO MOROS 5 milioane de dolari din veniturile obținute din traficul de droguri, prin intermediul unei terțe părți, în cadrul unui sistem de spălare de bani care făcea parte din conspirația de narcoterorism. MADURO MOROS și alții au convenit să spele multe milioane de dolari proveniți de la FARC, inclusiv cei 5 milioane de dolari, prin achiziționarea de echipamente de extracție a uleiului de palmier din Malaezia cu venituri provenite din traficul de droguri, care urmau să fie utilizate pentru a susține funcționarea plantațiilor de palmier african din Apure, care urmau să apară legale”.

A arestat oficiali venezueleni ca să deturneze atenția publicului de la propriile sale scandaluri

Documentul reține, de asemenea, faptul că, la câteva luni după ce Maduro a ajuns la președinția Venzuelei, Cartel de Los Soles a expediat 1,3 tone de cocaină la bordul unui zbor comercial de pe Aeroportul Maiquetia către Aeroportul Charles de Gaulle din Paris, însă „autoritățile franceze au confiscat cocaina”.

„În urma capturii, Maduro și-a anulat o călătorie planificată pentru a participa la o sesiune a Adunării Generale a ONU de la New York, invocând în fața presei presupuse amenințări cu moartea la adresa sa”, se relatează în document, care mai adaugă și faptul că, după captura impresionantă de 1,3 tone de cocaină, Maduro a autorizat arestarea unor oficiali venezueleni, în demersul său de a deturna atenția publicului și a autorităților de la implicarea sa în respectivul transport (în care mai fuseseră implicați, pe lângă Maduro, și Cabello Rondon și Carvajal Barrios).

În 2014, arată documentul, Maduro s-a întâlnit cu Marín Arango la o bază militară din Caracas, unde a fost de acord să furnizeze arme către FARC și a solicitat ca FARC să ajute la antrenarea unui grup de miliție înarmată în Venezuela.

Marango nu doar că a acceptat, dar a și facilitat instruirea membrilor acesteia în apropierea taberei sale FARC din Zulia.

Instituții-cheie ale statului au fost folosite de Maduro pentru înlesnirea traficului

Documentul reține și zborurile clandestine din Venezuela spre Honduras și folosirea hangarului prezidențial, din care Maduro și aliații săi (inclusiv două rude) au făcut trafic de droguri.

Acuzația principală a procurorilor federali este că, între 1999 și 2020, a existat o conspirație criminală și teroristă între conducerea Venezuelei și FARC, prin care sute de tone de cocaină au fost transportate spre SUA, prin instituții-cheie ale statului venezuelean, demers în care Maduro a deținut rolul principal.

„Nicolás Maduro Moros a ajutat la conducerea și, ulterior, a preluat conducerea Cartelului de los Soles. Sub conducerea sa, cartelul nu a urmărit doar îmbogățirea membrilor, ci a urmărit să inunde Statele Unite cu cocaină și să provoace efecte sociale nocive”, menționează documentul.

Cum funcționa mecanismul traficului

FARC cultiva coca în Columbia și Venezuela. Cocaina era procesată și transportată din Venezuela prin Caraibe și America Centrală, folosind ambarcațiuni rapide, nave comerciale, avioane de pe piste clandestine. Oficialii venezueleni ofereau protecție, acces la radar și aeroporturi, în schimbul mitei.

În 2006, de exemplu, un avion DC-9 cu număr de înmatriculare american a plecat din Caracas spre Mexic cu 5,6 tone de cocaină, însă autoritățile mexicane au confiscat încărcătura.

Hangarul prezidențial era folosit și pentru negocierea livrării de cocaină pentru finanțare politică.

Ca plată pentru cocaina livrată de către FARC, oficialii venezueleni livrau mitraliere, muniție și lansatoare de rachete.

Ce cer procurorii americani

Statul american dorește extrădarea inculpaților, condamnare penală federală și confiscarea tuturor profiturilor și bunurilor, sub argumentul că Venezuela a fost transformată, timp de 20 de ani, într-un „narcostat aliat cu o organizație teroristă, folosind drogurile ca armă politică și sursă de finanțare politică”.

Aceasta este una dintre cele mai dure acuzații formulate vreodată împotriva unui șef de stat.

În viziunea documentului, regimul Maduro nu a fost doar autoritar, el a funcționat ca structură criminală transnațională, care a îmbinat criminalitatea organizată cu terorismul și politica externă.