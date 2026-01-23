Maduro a dispărut, „Nicolasito” a apărut: cine revendică puterea în Venezuela

În lipsa președintelui Maduro, reținut în SUA, figura fiului său – în vârstă de 35 de ani – a început să fie prezentă mai des în spațiul public. Deși nu are putere reală în guvernul condus de Delcy Rodríguez, fosta vicepreședintă, aparițiile sale sunt folosite pentru a transmite ideea de continuitate și pentru a sugera că proiectul politic al lui Maduro rămâne în viață, mai arată Il Post.

Rol propagandistic și sprijin pentru noul lider

Maduro Guerra este principalul promotor al campaniei pentru „eliberarea” tatălui său și a fostei prime doamne, Cilia Flores, ambii în custodia SUA. Participarea constantă la evenimentele oficiale îi oferă guvernului Rodríguez un plus de legitimitate. În special în fața susținătorilor fideli fostului președinte. La ceremonia de învestire a lui Rodríguez, prezența sa alături de noua conducătoare a avut o valoare simbolică.

Până de curând, Nicolasito era o figură secundară, ajunsă în funcții publice mai mult prin influența tatălui decât prin merite proprii. A ocupat posturi în parlament și în instituții culturale, dar fără o implicare constantă în politică. Se prezintă pe rețelele sociale drept „muzician, economist, militant” și a fost criticat pentru gesturi ostentative, precum un videoclip în care arunca bani la o petrecere, în plină criză economică.

De la discurs radical la ton moderat

Declarații vechi ale lui Maduro Guerra, în care amenința SUA cu acțiuni militare, au reapărut recent. În prezent, mesajele sale sunt mai temperate, apelând la reluarea relațiilor diplomatice cu Washingtonul și la normalizarea legăturilor cu Israelul. Această schimbare de ton reflectă vulnerabilitatea sa politică, în lipsa protecției tatălui.

Autoritățile americane îl acuză de implicare în traficul de cocaină și de colaborare cu grupări armate din Columbia. El este menționat în documentele de inculpare ale lui Maduro sub diverse aliasuri. Astfel, există temeri că ar putea fi folosit ca monedă de schimb într-un eventual acord între Caracas și administrația Trump. Din acest motiv, el și-a declarat sprijinul total față de Rodríguez.

Prezența activă a lui Nicolasito are și o utilitate politică. Constituția Venezuelei prevede alegeri rapide dacă președintele lipsește definitiv. Deocamdată Curtea Supremă a stabilit că absența lui Maduro este „temporară și forțată”. Mesajele fiului, care vorbește constant despre „revenirea președintelui legitim”, susțin această interpretare și permit guvernului să evite organizarea de alegeri.