Prima pagină » Știrile zilei » Emmanuel Macron convoacă liderii G7 pentru discuții privind creșterea prețurilor la energie pe fondul războiului din Orient

Emmanuel Macron convoacă liderii G7 pentru discuții privind creșterea prețurilor la energie pe fondul războiului din Orient

Președintele Franței, Emmanuel Macron, va organiza miercuri o convorbire cu liderii statelor din Grupul celor Șapte (G7) pentru a discuta războiul SUA - Israel - Iran și impactul acestuia asupra prețurilor la energie, informează Reuters.
Emmanuel Macron convoacă liderii G7 pentru discuții privind creșterea prețurilor la energie pe fondul războiului din Orient
Foto: Hepta
Radu Mocanu
11 mart. 2026, 01:53, Știri externe

Liderii G7 vor discuta impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra piețelor energetice globale, după creșterea abruptă a prețurilor petrolului provocată de războiul din Orient, potrivit Reuters

În urma reuniunii de marți a miniștrilor Energiei din G7, nu s-a ajuns la un acord privind eliberarea rezervelor strategice de petrol în vederea reducerii prețurilor, însă au solicitat sprijinul Agenției Internaționale pentru Energie pentru analizarea situației înainte de adoptarea unor măsuri.

Prețurile de referință ale petrolului au atins luni niveluri apropiate de maximele ultimilor patru ani, însă au scăzut cu aproximativ 11% marți. Scăderea vine după ce președintele american Donald Trump a declarat că războiul din Orientul Mijlociu s-ar putea încheia curând. 

În plus, autoritățile americane analizează măsuri pentru menținerea fluxului de resurse prin Strâmtoarea Hormuz. Printre măsuri se numără escortarea navelor comerciale, potrivit șefului Statului Major Interarme al SUA, generalul Dan Caine. 

Strâmtoarea este tranzitată de o cincime din transporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate iar traficul a scăzut cu aproximativ 97% de la începutul războiului. 

Recomandarea video

BREAKING Statele Unite sunt interesate de trimiterea de avioane la baza de la Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu
G4Media
Un chirurg vascular dezvăluie secretul vieții până la 90 de ani. Obiceiurile simple care pot menține arterele tinere și inima puternică
Gandul
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Averea lui Donald Trump a crescut cu 1,4 miliarde de dolari doar în ultimul an. Pe ce loc e în topul miliardarilor lumii
Libertatea
Te doare capul des? Acesta este cel mai bun ceai pentru a scăpa de migrenă. Planta costă 15 lei în piețe!
CSID
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Promotor