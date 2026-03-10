Emmanuel Macron convoacă liderii G7 pentru discuții privind creșterea prețurilor la energie pe fondul războiului din Orient

Liderii G7 vor discuta impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra piețelor energetice globale, după creșterea abruptă a prețurilor petrolului provocată de războiul din Orient, potrivit Reuters.

În urma reuniunii de marți a miniștrilor Energiei din G7, nu s-a ajuns la un acord privind eliberarea rezervelor strategice de petrol în vederea reducerii prețurilor, însă au solicitat sprijinul Agenției Internaționale pentru Energie pentru analizarea situației înainte de adoptarea unor măsuri.

Prețurile de referință ale petrolului au atins luni niveluri apropiate de maximele ultimilor patru ani, însă au scăzut cu aproximativ 11% marți. Scăderea vine după ce președintele american Donald Trump a declarat că războiul din Orientul Mijlociu s-ar putea încheia curând.

În plus, autoritățile americane analizează măsuri pentru menținerea fluxului de resurse prin Strâmtoarea Hormuz. Printre măsuri se numără escortarea navelor comerciale, potrivit șefului Statului Major Interarme al SUA, generalul Dan Caine.

Strâmtoarea este tranzitată de o cincime din transporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate iar traficul a scăzut cu aproximativ 97% de la începutul războiului.