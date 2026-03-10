Guvernul analizează noi măsuri pentru accelerarea modernizării rețelelor de transport al energiei electrice. Concluzia ședinței de la Palatul Victoria

Premierul Ilie Bolojan și reprezentanții ministerelor cu responsabilități în domeniu au analizat, într-o ședința de lucru de marți dimineața, de la Palatul Victoria, soluțiile pentru accelerarea proiectelor de consolidare, extindere și modernizare a rețelei de transport de înaltă tensiune în sectorul energiei electrice, precum și de interconectare cu statele vecine.

Guvernul are în analiză o serie de măsuri menite să ducă la o reducere a prețurilor la energie electrică – prețuri asupra cărora nu mai poate interveni direct statul, după ce piața a fost reliberalizată începând din 1 iulie anului trecut, când a expirat schema de plafonare și compensare a prețurilor la energie, în vigoare din 2022 – anunța premierul Ilie Bolojan, joia trecută, într-o declarație făcută la finalul ședinței de Guvern.

Potrivit Executivului Ilie Bolojan a cerut ministerelor implicate să lucreze pentru modificarea legislației în sensul reducerii termenelor de avizare a proiectelor de importanță națională din sectorul energiei electrice. În acest sens, Ministerul Energiei, inițiator legislativ, va discuta cu ministerele de linie și va pregăti soluții legislative pentru introducerea unor termene mai scurte de avizare și autorizare, având în vedere că în prezent acest proces este unul de durată, a transmis Palatul Victoria.

Mai multe proiecte sunt pe circuitul de avizare

De asemenea, au fost discutate soluțiile pentru urgentarea proiectelor de acte normative referitoare la exproprierea terenurilor necesare dezvoltării investițiilor în rețeaua de energie electrică, etapă premergătoare începerii lucrărilor, iar în prezent, se află pe circuitul de avizare mai multe astfel de proiecte de hotărâre de guvern.

„Aveți sprijinul meu să simplificați autorizarea și avizarea proiectelor pentru consolidarea, extinderea și modernizarea rețelei de transport a energiei electrice și să vă axați asupra investițiilor strategice din energie”, a precizat Ilie Bolojan.

Potrivit comunicatului Guvernului, premierul a dat termen ministerelor să prezinte în guvern, în ședința de săptămâna viitoare, proiectele de acte normative referitoare la exproprieri, aflate în prezent pe circuitul de avizare.

La reuniunea de lucru de la Palatul Victoria, împreună cu premierul Ilie Bolojan au mai participat viceprim-ministrul Marian Neacșu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, reprezentanți ai Ministerului Energiei, Ministerului Justiției, Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.